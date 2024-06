Greve Ônibus SP: após audiência na Justiça, sindicato decidirá sobre greve; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo anunciou que a decisão sobre uma possível greve de ônibus será tomada em uma assembleia marcada para esta quinta-feira (06/06) às 10h.

A determinação veio após uma audiência realizada com o Tribunal Regional do Trabalho na tarde dessa quarta-feira (05).

O que aconteceu? Entenda



A decisão sobre a greve de ônibus será encaminhada ao Tribunal Regional do Trabalho até às 12 horas desta quinta-feira.

A direção do sindicato convocou motoristas, cobradores e funcionários do setor de manutenção para decidir se aprovam ou não a suspensão da paralisação até o dia 30 de junho.

Mesmo que a suspensão seja aprovada, a categoria permanecerá em estado de greve. Durante o período de negociações, o sindicato continuará mobilizando os trabalhadores e mantendo o estado de greve.

Em uma audiência de conciliação, os sindicalistas e os representantes das empresas de ônibus concordaram em reabrir as discussões sobre as cláusulas econômicas pendentes na Campanha Salarial 2024.

A negociação será mediada por diversos órgãos. Uma Mesa Técnica será formada com sindicalistas, setor patronal, SPTrans e a Câmara Municipal, podendo incluir representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SP).

A comissão deverá ser formada em cinco dias, conforme estipulado pelo setor patronal.

Reivindicações dos rodoviários

Entre as reivindicações das chamadas pautas econômicas, o sindicato pede: