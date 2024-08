Atropelamento coletivo de fiéis por micro-ônibus em Jaboatão dos Guararapes segue sem culpados mais de quatro meses depois

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O atropelamento coletivo aconteceu durante uma procissão do Domingo de Páscoa, numa ladeira. Cinco pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas

Quase cinco meses depois, o atropelamento coletivo de fiéis por um micro-ônibus do Sistema de Transporte Complementar de Jaboatão dos Guararapes (STCP) segue sem desfecho em Pernambuco. E, o que é pior: sem qualquer perspectiva.

O atropelamento coletivo aconteceu durante uma procissão religiosa na Ladeira do Adelaide, no bairro de Marcos Freire, quando o motorista de um dos micro-ônibus do sistema, que não deveria estar em circulação na data, perdeu o controle da direção após o veículo ficar sem freio.

Cinco pessoas morreram - quatro delas na hora - e outras 29 ficaram gravemente feridas no Domingo de Páscoa. O micro-ônibus tinha mais de dez anos de uso e diversos problemas mecânicos.

Apesar de o atropelamento coletivo ter acontecido há mais de quatro meses - no dia 31 de março -, a Polícia Civil de Pernambuco ainda não concluiu o inquérito. E, como tem sido comum, também não repassa nenhum detalhe sobre as investigações. Confira a resposta que a instituição enviou ao JC.

“A Polícia Civil de Pernambuco informa que a Delegacia Seccional de Prazeres, sob a coordenação do Delegado Gilberto Loyo, segue realizando as diligências e os detalhes serão apresentados após a finalização do inquérito policial”, diz a nota oficial, sem mais detalhes.

NOVO EPISÓDIO DE INSEGURANÇA COM OS MICRO-ÔNIBUS

Em 2023 teriam sido retirados da operação outros 27 veículos. O Sistema de Transporte Municipal de Jaboatão tem 283 permissionários, dos quais 235 estão atuando - REPRODUÇÃO Micro-ônibus que atropelou e matou fiéis tem dez anos de uso e estava com problemas mecânicos - REPRODUÇÃO Micro-ônibus que atropelou e matou fiéis tem dez anos de uso e estava com problemas mecânicos - REPRODUÇÃO

O assunto voltou a ganhar repercussão devido a um novo episódio envolvendo os micro-ônibus do sistema e que deixa evidente a falta de manutenção e segurança dos veículos que operam o transporte municipal de Jaboatão.

Neste sábado (19/8), um micro-ônibus não conseguiu subir a mesma ladeira onde aconteceu o atropelamento coletivo e desceu de ré, caindo em uma canaleta.

Por sorte, não havia passageiros e o motorista não ficou ferido. O veículo fazia a linha 118 – Marcos Freire/Barra de Jangada e teria “perdido força” quando subia a ladeira da Adelaide. O motorista terminou usando a canaleta para parar o veículo.

Protesto relembra um mês do atropelamento coletivo por micro-ônibus de Jaboatão dos Guararapes - Reprodução TV Guararapes

Segundo informações oficiais da Prefeitura de Jaboatão, o micro-ônibus se dirigia ao terminal, mas foi recolhido e passará por uma nova inspeção mecânica. A gestão garantiu que o veículo estava com a vistoria e os documentos em dia.