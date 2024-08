Uber: em busca de mais viagens, Uber cria categoria para negociação de preço entre motoristas e passageiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A plataforma Uber criou mais uma categoria para atrair ainda mais passageiros e parceiros para o aplicativo de transporte com carros. O Uber Seu Preço começou a operar como projeto piloto em algumas capitais do País e, desde o dia 15/8, está disponível também no Recife.

O Uber Seu Preço permite que o usuário e o motorista definam, juntos, o valor de cada viagem. Será permitida a negociação. Como acontece no 99 Negocia, os passageiros poderão propor um valor a partir da quantia mínima para a viagem sugerida pelo aplicativo e os motoristas parceiros poderão aceitar ou propor um outro valor maior ou menor.

Segundo a Uber, por ser um produto em fase de testes, o Uber Seu Preço está sendo disponibilizado aos usuários das cidades gradativamente ao longo dos dias. Desde a semana passada, já é possível solicitar uma viagem pela nova categoria em Belém (PA) e Goiânia (GO).

A negociação entre motoristas e passageiros, entretanto, às vezes resulta num serviço de menor qualidade, com veículos mais velhos e, quase sempre, com motoristas que não querem usar a refrigeração - embora o ar-condicionado seja requisito básico para cadastro na plataforma.

A Uber, como sempre faz, argumenta que a nova categoria está sendo criada em algumas capitais porque existe uma aceitação da população. E, segundo a plataforma, a nova categoria vale apenas para os carros.

"O Seu Preço já funcionava há um tempo em alguns países da América Latina, e percebemos uma aceitação bastante positiva nesses outros lugares. Por isso, decidimos agora trazer o piloto para o Brasil, considerando principalmente que há casos em que usuários e motoristas parceiros preferem atuar mais diretamente na definição do valor das viagens", afirmou Iolanda Franco, gerente de operações da Uber no Brasil, no material enviado pela plataforma.

Veja como funciona o Uber Seu Preço:

Assim como a 99, Uber cria categoria para negociação do preço das viagens - Divulgação

1) Ao fazer a solicitação, o aplicativo exibe o preço sugerido para o trajeto e permite que o usuário escolha outros valores acima e abaixo.

2) O usuário seleciona o preço que deseja pagar e a informação é enviada ao motorista parceiro, que pode aceitar a proposta ou fazer uma contraproposta.

3) Se houver contraproposta, o valor é enviado ao usuário, que pode aceitar ou recusar.

4) Depois que os dois concordarem com o preço, a viagem é iniciada como de costume.

5) Cada solicitação do Uber Seu Preço permite apenas uma proposta e uma contraproposta. Para agilizar o início da viagem, o usuário pode definir no aplicativo se deseja aceitar uma contraproposta automaticamente.

Sem paradas

Como o preço das viagens com o Uber Seu Preço é negociado a partir do trajeto inserido no aplicativo, não é possível inserir paradas ou alterar o local de partida ou de destino da viagem depois que a negociação for concluída.