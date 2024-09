Obras de mais uma ponte têm início no Recife. Confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ponte do Arruda é o quarto equipamento construído pela atual gestão municipal. Ligação será uma via radial, com conexão com a BR-101

A Prefeitura do Recife iniciou as obras de construção da Ponte do Arruda, na Zona Norte da capital, que será a quarta ligação viabilizada pela atual gestão municipal. A nova ponte está sendo apontada pela prefeitura como a mais importante intervenção para a mobilidade e a urbanização da Bacia do Rio Beberibe, na Zona Norte da cidade.

A Ponte do Arruda cruzará o canal de mesmo nome na altura de sua confluência com o Rio Beberibe, estabelecendo novas conexões viárias entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe. Funcionará como parte de uma via radial (que conecta o subúrbio ao Centro), criando um novo acesso entre a região e a BR-101.

A nova ligação custará R$ 13,8 milhões, recursos do governo federal, via Ministério das Cidades. A obra faz parte do programa PAC Beberibe, que vem desenvolvendo um conjunto de obras de reorganização urbana na região, e fica sob responsabilidade da Secretaria de Saneamento.

CONFIRA DETALHES DA NOVA PONTE DO ARRUDA

A nova ligação custará R$ 13,8 milhões, recursos do governo federal, via Ministério das Cidades

A Ponte do Arruda será erguida em concreto armado nas fundações e em estrutura metálica na superestrutura, medindo 36 metros de comprimento por 14 metros de largura, com duas faixas de rolamento totalizando 7 metros, ciclovia ao lado do Rio Beberibe e 5 metros de calçadas.

Segundo a PCR, a ponte conectará o Lote 1, um dos trechos já prontos da nova radial, com a Avenida Correia de Brito, de onde se chega à Estrada de Belém e ao município de Olinda. “Sem a ponte, os motoristas precisam percorrer uma distância de um quilômetro pela Avenida José dos Anjos, fazendo o retorno na altura da Rua Farias Neves, para chegar ao outro lado do canal”, explicou, por nota oficial, o secretário de Saneamento do Recife, George Scavuzzi.

No total, já foram entregues 4,8 km da nova avenida marginal, incluindo pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e ciclovia. O primeiro trecho concluído foi o lote 1, entre a Avenida José dos Anjos e a Rua dos Craveiros. Também foram entregues o lote 2, da Avenida Cidade de Monteiro até o local onde está sendo construída a Ponte do Rio Morno, e o lote 3, que segue do antigo CT do Santa Cruz até as imediações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Minerva, em Dois Unidos.

No total, já foram entregues 4,8 km da nova avenida marginal, incluindo pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário e ciclovia. O primeiro trecho concluído foi o lote 1, entre a Avenida José dos Anjos e a Rua dos Craveiros. Também foram entregues o lote 2, da Avenida Cidade de Monteiro até o local onde está sendo construída a Ponte do Rio Morno, e o lote 3, que segue do antigo CT do Santa Cruz até as imediações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Minerva, em Dois Unidos.