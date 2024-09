Ônibus: ação contra a importunação nos ônibus é lançada no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O lançamento oficial da ação acontece das 6h às 13h, no Terminal Integrado Joana Bezerra, um dos principais TIs do Grande Recife

O governo de Pernambuco lança, nesta quarta-feira (28/8), uma campanha para combater o abuso sexual nos ônibus. A ação “Importunação sexual é crime” estará nos coletivos nos próximos dois meses, simbolizada em cartazes e outbus (propaganda na traseira dos veículos) que alertam sobre a prática criminosa.

O lançamento oficial da ação acontece das 6h às 13h, no Terminal Integrado Joana Bezerra, um dos principais TIs do sistema de transporte público do Grande Recife, na área central da cidade.

Também haverá panfletagem e, dentro dos coletivos, serão afixados cartazes com a temática. Uma Delegacia Móvel da Polícia Civil estará no local para atendimentos de registros de Boletim de Ocorrência de violência contra a mulher ; para orientação jurídica por advogadas do Grupo de Mulheres do Brasil; orientações pela equipe do Departamento da Mulher (DPMUL) para denúncias; e aulas de defesa pessoal para mulheres, de hora em hora.

Campanha para combater o assédio sexual nos ônibus está sendo lançada pelo Estado em parceria com o Conorte - Divulgação

A ação está sendo realizada entre a Polícia Civil de Pernambuco, por meio do Departamento Policial da Mulher (DPMUL), o Consórcio Conorte, a Unidade de Planejamento e Coordenação de Eventos da PCPE (UNICEV), o Grupo Mulheres do Brasil e a Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia do Estado de Pernambuco (ADEPPE).

COMO AGIR NO CASO DE SER VÍTIMA DE ASSÉDIO SEXUAL NOS ÔNIBUS

Caso seja vítima, a mulher pode acionar a Polícia Militar pelo 190, o Disque Denúncia no 180, registrar a ocorrência na delegacia mais próxima ou procurar uma das 15 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher localizadas no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Caruaru, Paulista, Surubim, Goiana, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Salgueiro, Afogados da Ingazeira, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Palmares e Arcoverde.