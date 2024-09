Metrô do Recife: Linha Centro (Jaboatão) apresenta problemas técnicos hoje (29)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

METRÔ DO RECIFE

Na manhã desta quinta-feira (29), por volta das 7h10, um metrô que seguia de Jaboatão para o Centro do Recife apresentou um problema técnico próximo às oficinas do metrô.

A composição estava transportando passageiros quando quebrou, exigindo uma ação rápida da equipe de manutenção. Os intervalos entre as viagens podem chegar a 40 minutos.

Nota da CBTU sobre a falha no Metrô do Recife

Apesar dos esforços para consertar o trem no local, a falha não pôde ser solucionada imediatamente. O maquinista, em conjunto com a equipe de manutenção, orientou os passageiros a desembarcar com segurança.

Os passageiros foram direcionados para a Estação Cavaleiro, onde aguardaram o próximo trem, que estava partindo de Jaboatão.

O trecho entre Jaboatão e Cavaleiro operou em via única nos dois sentidos por cerca de uma hora, das 7h20 até às 8h30. Afetando as estações Jaboatão, Engenho Velho, Floriano, e Cavaleiro.

Uma única plataforma foi utilizada tanto para os trens que seguiam em direção ao Centro, quanto para os que retornavam ao subúrbio.

Os técnicos trabalharam para retirar o trem com problemas da linha e movê-lo para as oficinas, que ficam próximas ao local da pane. Felizmente, o trem quebrou em uma área de fácil acesso, evitando maiores complicações.

Intervalo entre os trens foi afetado

Enquanto o problema não era resolvido, os intervalos entre os trens, que normalmente são de 20 minutos, dobraram para cerca de 40 a 45 minutos.

Retorno das atividades

A CBTU chegou a fechar as estações Jaboatão, Engenho Velho e Floriano às 7h30, enquanto não existia previsão para o retorno das atividades.

Entretanto, as atividades retornaram meia hora depois, às 8h00, e as estações foram reabertas.