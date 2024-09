Como renovar a CNH em 2024? Veja o passo a passo simples e rápido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O primeiro passo para renovar a sua CNH é estar atento (a) ao prazo de vencimento da sua carteira; Em seguida, busque instruções como as taxas e prazo

Renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em 2024 é um processo essencial para manter o direito de dirigir dentro da lei.

A renovação da CNH deve ser feita antes do vencimento para evitar multas e outras penalidades.

Passo a Passo para Renovar a CNH em 2024

1- Verifique o Prazo de Validade

A CNH deve ser renovada a cada 10 anos para condutores com menos de 50 anos; a cada 5 anos para aqueles com idade entre 50 e 70 anos; e a cada 3 anos para motoristas acima de 70 anos.

Verifique a data de vencimento no documento e planeje a renovação com antecedência.

2- Acesse o Portal do Detran

O processo de renovação pode ser iniciado online. Acesse o site do Detran do seu estado e busque pela opção de renovação da CNH.

3- Realize o Exame Médico

Para renovar a CNH, é necessário passar por um exame de aptidão física e mental, realizado por um médico credenciado pelo Detran. O objetivo é avaliar se o condutor está apto a dirigir. Em alguns casos, pode ser exigido também um exame psicológico.

4- Faça o Curso de Reciclagem (se aplicável)

Se sua CNH estiver suspensa ou se você acumular um número excessivo de pontos por infrações, pode ser necessário realizar um curso de reciclagem antes de concluir a renovação.

5- Efetue o Pagamento das Taxas

Após os exames, será necessário pagar as taxas de renovação. Os valores podem variar de acordo com o estado, e o pagamento pode ser feito online ou em bancos credenciados. Certifique-se de guardar o comprovante de pagamento.

Por exemplo, as taxas em Pernambuco são:

Exame de aptidão física e mental - 98,38;



Renovação da CNH - 128,98;



Avaliação Psicológica (se for o caso) - 121,05.

Já em São Paulo são:

Taxa de exame médico - R$ 113,06;



Avaliação psicológica - R$ 131,90;



Custo de emissão e envio da CNH - R$ 124,06.

6- Aguarde a Emissão da Nova CNH

Após cumprir todas as etapas, você pode acompanhar o status da renovação pelo site do Detran do seu estato.

A nova CNH será enviada para o endereço cadastrado ou estará disponível para retirada em um posto de atendimento.



Alguns estados permitem o agendamento do atendimento diretamente pelo portal.

VEJA TAMBÉM: Como baixar a CNH Digital? Saiba o passo a passo para ter a CNH no celular