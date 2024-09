Carteira de Estudante 2024: como emitir o documento no Grande Recife?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o documento, você receberá o direito à meia passagem no transporte público e meia entrada em diversos eventos esportivos e culturais.

Os estudantes do ensino médio das redes pública e privada da Região Metropolitana do Recife já podem solicitar a Carteira de Estudante 2024 através do site do Grande Recife Consórcio de Transporte (www.granderecife.pe.gov.br).

Desde o início do ano, as escolas têm acessado a plataforma para inserir as informações dos alunos, como nome, data de nascimento, série e foto 3×4.

Carteira de Estudante 2024

Para isso, basta acessar o site, clicar no ícone verde "Carteira de Estudante" e em seguida em "Entendi! Quero Solicitar!".

Para acessar a página, o estudante deve criar um login e senha, ou usar os dados já registrados no ano anterior, que permanecem ativos.

O documento de 2023 é válido até 31 de março de 2024, enquanto a versão 2024 pode ser solicitada até dezembro deste ano.

No site, após a instituição de ensino inserir os dados do estudante, este deve validá-los e anexar uma foto.

Em seguida, confirmação das informações, será gerado um boleto no valor de R$ 17,35.

Após o pagamento, a confecção da carteira levará até 30 dias corridos, e a retirada deverá ser feita na escola, que entregará o documento ao aluno.

Com a carteira em mãos, o estudante pode baixar o aplicativo CIE PE, disponível para iOS e Android, ler o QR Code da carteira física e ter acesso à versão digital do documento.

Caso haja problemas com os dados cadastrais ou necessidade de alterações, o estudante deve procurar a secretaria da escola para correções.

Passo a Passo para Solicitação da Carteira de Estudante 2024:

Acesse o site do Grande Recife: www.granderecife.pe.gov.br;



Clique no ícone verde "Carteira de Estudante";



Selecione "Entendi! Solicite Agora!";



Crie uma conta ou faça login;



Preencha os campos solicitados, como CPF, nome, data de nascimento;



Insira uma foto 3x4 com fundo branco (formato JPEG, até 100KB);



Aguarde a aprovação da foto pela escola;



Verifique se o nome da escola está correto e acompanhe o status da solicitação pelo site;



A carteira ficará pronta em 20 a 30 dias corridos após a solicitação.

Nome Social

Desde 2017, as pessoas transgênero podem usar seu nome social na Carteira de Estudante.

Para solicitar, o requerimento deve ser feito junto ao Grande Recife (no setor de Carteira Estudantil, localizado no Parque de Exposições do Cordeiro – Avenida Caxangá, 2200, no mesmo prédio onde já funcionou a Secretaria da Agricultura e Reforma Agrária – SARA, do Governo do Estado).

Em caso de dúvidas ou reclamações, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio ou enviar suas demandas para a Ouvidoria.