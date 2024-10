Carteira de estudante universitária 2024: veja como retirar documento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Carteira de estudante é importante para apoiar a vida acadêmica e social, garantindo o acesso a atividades educacionais e culturais do universitário

Estudantes de graduação e pós-graduação, tanto de cursos presenciais quanto a distância, ainda podem solicitar a carteira de estudante universitária válida para o ano de 2024.

Esse documento oferece benefícios como meia-passagem no transporte público e descontos em eventos culturais.

A carteira pode ser adquirida de forma on-line ou presencial. A União Nacional dos Estudantes (UNE) orienta sobre o processo de emissão:

Para quem optar pela carteira emitida pela UNE, o pedido pode ser feito on-line ou presencialmente. O primeiro passo é o pagamento da taxa de confecção.

Em seguida, o estudante deve preencher um formulário digital, anexando comprovante de matrícula, uma foto 3x4 e um documento oficial de identificação com foto.

O acesso ao link do pedido on-line requer que o estudante esteja logado em uma conta Gmail.

Valor: R$ 45,00 + frete;

Prazo para entrega: Até 7 dias (pode sofrer variações, dependendo da localização e do fornecedor logístico);

Documento válido até 31/03/2025.

Carteira de Estudante 2024 PE

A Carteira de Estudante 2024 em Pernambuco é um documento que comprova o vínculo do estudante com uma instituição de ensino, garantindo o direito de usufruir da meia-entrada em eventos culturais, esportivos, cinemas e outras atividades durante o ano de 2024.

Para adquirir a sua carteira de estudante no estado de Pernambuco, você pode contar com o DNE (Documento Nacional do Estudante), reconhecido pelas entidades estudantis UNE, UBES e a ANPG.

União dos Estudantes de Pernambuco

Outra opção, também válida nacionalmente, é a carteira de estudante universitária da UEP. Os documentos necessários para emissão são:

RG frente e verso;



Comprovante de matrícula;



Comprovante de pagamento da carterinha;



Foto.

O documento válido até março/2025. O valor da carteira é de R$ 22,00 solicitando pelo formulário digital (disponível nas redes sociais da UEP) + R$8,00, para entrega em casa pelos Correios.

O estudante também pode optar por fazer a retirada presencialmente nos locais:

Recife: Empresarial Ninfas, n°262, 1° andar, sala 203



Caruaru: Rua Bahia, 168 - Divinópolis (7 dias úteis)



Petrolina: Rua das Laranjeiras, 234, Centro(7 dias úteis)

Benefícios da carteira de estudante universitária

O documento oferece uma série de benefícios exclusivos para alunos matriculados em instituições de ensino superior. Um dos principais atrativos é o direito à meia-entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer, como shows, teatros, cinemas e festivais, garantindo acesso facilitado a atividades de entretenimento e cultura a preços reduzidos.



Além disso, a carteira também pode garantir descontos no transporte público, como a meia-passagem em algumas cidades, ajudando os estudantes a economizar no deslocamento diário.

Outra vantagem é a possibilidade de obter descontos em estabelecimentos parceiros, como livrarias, academias, cursos e restaurantes, que podem oferecer condições especiais para quem apresenta o documento.