Praias de Pernambuco: edificação da Praia de Muro Alto impressiona e assusta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A construção de flats à beira-mar transformou o local, que virou um verdadeiro canteiro de obras com todas as suas desvantagens e difícil acesso

Apesar do investimento de R$ 14 milhões que o governo de Pernambuco fez para recuperar a APE-009 no acesso à Praia de Muro Alto, em Ipojuca, no Litoral Sul - o mais famoso do Estado -, colocar o pé na areia se tornou difícil no local.

A edificação do trecho de praia impressiona, principalmente porque ela tem apenas 3 km de extensão. Não existe mais acesso público à praia, com exceção de dois ‘becos’ que chegam à costa, sendo um deles exclusivo para buggys.

Praia de Muro Alto, Litoral Sul. - José Lima e Carolina Cruz

A construção de flats à beira-mar transformou o local, que virou um verdadeiro canteiro de obras com todas as suas desvantagens, como o tráfego de veículos pesados, as retenções e a poeira das obras, potencializada pela não pavimentação da via local de acesso à praia.

A edificação de Muro Alto e os poucos acessos à areia da praia impressionam os turistas. “A praia é muito bonita, mas, de fato, as edificações chamam atenção. O fato de não conseguir chegar à praia incomoda. É muito difícil chegar”, criticou o casal de São Paulo Carolina Cruz e José Lima, que estavam conhecendo o Litoral Sul de Pernambuco com a filha, Rafaela.