Metrô do Recife está quebrado hoje (10)? Saiba mais

O metrô do Recife está apresentando instabilidade na manhã de hoje, dia 10 de setembro; entenda as possíveis causas da falha no sistema

METRÔ DO RECIFE

Ususários do metrô do Recife relatam que as estações de Camaragibe e Jaboatão estão fechadas na manhã nesta terça-feira (10), na Região Metropolitana da cidade, às 7:00.

As informações inicias são de que uma das composições apresentou falha na estação Werneck, e também pelos usuários estarem andando pelos trilhos.

METRÔ EM JABOATÃO

Em Jaboatão, às 7h35, a estação já estava reaberta para os passageiros, mas ainda sem a circulação das locomotivas.

Nota da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU)

A CBTU Recife informa que na manhã de hoje (10), por volta das 6h30, um trem apresentou falha mecânica entre as estações Barro e Werneck.

Os usuários desceram à via, e por este motivo o sistema precisou ser fechado às 6h40. O trem foi rebocado e às 8h39 as estações foram reabertas.



A CBTU reitera que os usuários do sistema devem respeitar as regras de segurança e não podem descer a via, pois há risco de atropelamento ou eletrocussão.

Além disso, problemas que podem ser resolvidos em alguns minutos, têm seu tempo de resolução muito maior devido à espera em retirar todas as pessoas da via.



VÍDEO: Linha Centro do Metrô do Recife reabre, mas locomotivas ainda não circulam devido à presença de pessoas nos trilhos