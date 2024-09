Metrô do Recife: jacaré é encontrado em estação, nesta quinta-feira (12)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O réptil animal foi encontrado em uma das salas administrativas da estação Afogados, na Zona Oeste da cidade do Recife; saiba mais

METRÔ DO RECIFE

Um jacaré foi localizado, na manhã desta quinta-feira (12), em uma sala administrativa do Metrô do Recife, na estação Afogados.

O Jornal do Commercio entrou em contato com a CBTU, mas até o momento não foi informado como o animal foi parar no local.

No entanto, foi comunicado que os profissionais estão aguardando a chegada da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (CIPOMA) para a retirada do réptil, que será encaminhado para um local seguro.

Nota da CTBU e do CIPOMA sobre o ocorrido

A CBTU informa que um jacaré medindo mais de 1 metro, foi encontrado ontem (11) em uma sala administrativa da Estação Afogados.

O Chefe de Posto da estação acionou a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (CIPOMA) que informou que resgataria o animal hoje (12), o que aconteceu por volta das 9h com o apoio da 12º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco.

Jacaré é encontrado em sala da CBTU na manhã desta quinta-feira (12)