Túnel Plínio Pacheco na BR 232 terá faixa interditada a partir desta quarta-feira (18)

A partir desta quarta-feira (18), motoristas que utilizam o túnel Plínio Pacheco, na BR-232, em Gravatá, devem redobrar a atenção.

A Neoenergia Pernambuco, em parceria com o Governo do Estado, o Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco (DER-PE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), irá interditar uma das faixas da via por aproximadamente duas semanas.

O motivo é a substituição da iluminação atual do túnel por lâmpadas de tecnologia LED, como parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Horário da interdição

Os serviços de troca das lâmpadas começarão amanhã (18), nos horários das 9h às 16h e das 22h às 5h, com a interdição de uma faixa para garantir a segurança da equipe.

A Neoenergia, em conjunto com o DER e a PRF, vai implantar sinalização especial antes da entrada do túnel. A previsão é que o trabalho seja finalizado em até 15 dias.

“O túnel da BR 232 é um ativo importante do estado de Pernambuco. É a porta de entrada para cidades como Gravatá, Sairé e Caruaru. Com a instalação de lâmpadas LED, os motoristas terão uma melhor visibilidade, diminuindo os riscos de acidente na via, proporcionando uma maior tranquilidade para todos”, destacou João Paulo Rodrigues, diretor de relações institucionais da Neoenergia.

Polícia Rodoviária Federal estará no local

Para minimizar os transtornos no trânsito, a PRF estará no local. Segundo o inspetor Hélio Davino, chefe da delegacia da PRF em Caruaru, a corporação está preparada para garantir a fluidez do tráfego. “A PRF está comprometida com a segurança durante a realização dos trabalhos e se planejou para minimizar o impacto na fluidez do tráfego”.

O inspetor também destacou que a colaboração e compreensão dos motoristas será muito importante.



Segundo a Neoenergia e Governo do Estado, além de melhora a iluminação do túnel, a troca das lâmpadas também vai promover a economia de energia, pois o LED consome até 40% menos do que os equipamentos tradicionais, com uma vida útil superior a 65mil horas.

