Serviços do VEM são transferidos para uma nova sede, no Bairro do Recife

Consórcio de Transporte Metropolitano deixa de atender os usuários no posto do Cordeiro, e os passa para a nova sede, na área central do Recife

A partir da próxima semana, na segunda-feira (23), os serviços do Cartão VEM serão atendidos em uma nova sede do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

Ela está localizada no Armazém 13, na avenida Alfredo Lisboa, nº 76, Bairro do Recife.

Com isso, o Grande Recife irá desativar, nesta quinta-feira (19), às 13h, a unidade localizada no Parque de Exposição do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Serviços realizados na nova sede do VEM:

2ª via do Cartão VEM Livre Acesso;

Desbloqueio dos cartões VEM Infantil, Idoso e Livre Acesso;

Entrega da Carteira de Estudante para as escolas;

Entrega da 1ª via do cartão VEM trabalhador.

O novo posto do Bairro do Recife irá funcionar de 8h às 16h, em dias úteis. Para solicitar atendimento, usuários devem agendar no site do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

Posto de atendimento da rua das Ninfas será fechado?

CIDADES - Ampliação da rede de recarga do cartão vem. - DIEGO NIGRO/ACERVO JC IMAGEM

Não. O posto de atendimento da rua das Ninfas, na Boa Vista, área central do Recife, é administrado pela Urbana-PE e segue operando normalmente.

Segundo o diretor-presidente do CTM, Matheus Freitas, o objetivo da mudança é "proporcionar ao usuário um maior conforto no seu atendimento, facilitando a comodidade e agilidade na conclusão da solicitação".

“Nossas instalações estão mais modernas, permitindo um atendimento mais ágil e eficiente, além de espaços mais confortáveis para receber os usuários, podendo atender um número maior de pessoas. Com essas ações, estamos trazendo cada vez mais dignidade e respeito aos usuários do sistema”, comentou ele.

Atendimento do VEM

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158.

Ou pelo WhatsApp (9 9488-3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail: ouvidoriapublica@granderecife.pe.gov.br ou pelos telefones 3182-5511/5518.