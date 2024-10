Carros de luxo destruídos no trânsito viram exposição no Museu do Louvre, em Paris, e geram polêmica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A violência do trânsito, que provoca a morte ‘evitável’ de 1,3 milhão de pessoas por ano no mundo - 33 mil apenas no Brasil - foi ‘escancarada’ para a sociedade em um dos mais famosos museus do planeta: o Louvre, em Paris. Reconhecido por abrigar algumas das obras de arte mais emblemáticas do mundo, o museu abriu as portas para a “Drive Safe”, um alerta para a importância da condução segura nas ruas, avenidas e estradas.

Inédita e controversa, a instalação de arte apresenta uma coleção de carros Porsche destruídos em colisões de trânsito. É a combinação de elementos de arte contemporânea e consciência social, simbolizada por carros de luxo danificados como símbolo de tragédias rodoviárias. E, segundo a mídia europeia, escolhida pelo Louvre num momento em que a segurança rodoviária tem sido altamente relevante na Europa e no mundo.

EXPOSIÇÃO INSPIRADA NO “CHOQUE” COMO FONTE DE CONSCIENTIZAÇÃO

A exposição “Drive Safe” aposta no choque da violência dos veículos destruídos - Porsches, um dos mais caros do mundo - para conscientizar a sociedade. Essa é uma estratégia defendida por muitas instituições e profissionais que lidam com a segurança viária há muito tempo, mas quase sempre evitada pelos gestores e entidades públicas.

‘Dirija com segurança’: exposição de Porsches destruídos chega ao museu do Louvre, em Paris - Divulgação

A instalação artística, de fato, busca impactar emocionalmente o espectador. O público fica de frente para a destruição real que a condução imprudente de automóveis e veículos em geral pode provocar, criando uma experiência visceral e difícil de esquecer.

A exposição foi criada com tecnologias de inteligência artificial, como o Midjourney e o Photoshop. O objetivo da instalação, segundo explica a mídia local, é provocar uma profunda reflexão nos espectadores. “Não é apenas um salão de automóveis de luxo, mas um poderoso lembrete dos perigos da condução irresponsável. Olhando para os veículos destruídos, o público depara-se com uma dura verdade: os sinistros de trânsito não são apenas catastróficos para os veículos, mas também para as vidas humanas”.

VELOCIDADE INFLUENCIOU PELA ESCOLHA DOS PORSCHES

A utilização de automóveis Porsche, marca conhecida pela sua velocidade e exclusividade, não foi coincidência na instalação. Como o Porsche representa status e poder - ‘elementos frequentemente associados à direção imprudente’ -, a exposição quis desafiar a sociedade e mostrar que, independentemente do luxo ou da potência do automóvel, o perigo nas estradas é uma realidade para todos, sem discriminação.

A POLÊMICA DE SEMPRE

Como sempre acontece quando a segurança viária resolve expor a destruição da inconsequência humana na condução de veículos, a exposição do Louvre gerou polêmica. Alguns críticos questionaram a ética por trás da exibição de carros destruídos, sugerindo que isso poderia banalizar o sofrimento das vítimas e familiares. Os organizadores, entretanto, garantiram que foram usadas apenas réplicas geradas digitalmente ou veículos que não tiveram vítimas e com o consentimento dos proprietários.