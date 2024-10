VEM Trabalhador: veja como realizar a segunda via do documento de forma rápida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para solicitar a segunda via do cartão VEM Trabalhador, o requerente deve entrar em contato com o site oficial do Grande Recife; confira os documentos

Se você deseja solicitar a segunda via do seu Vale Eletrônico Metropolitano (VEM) Trabalhador, deve seguir os passos informados exclusivamente pelo site do Grande Recife.

Confira como realizar a solicitação e detalhes como a taxa de pagamento, prazo e documentos necessários, abaixo.

Como solicitar a segunda via do cartão VEM Trabalhador?

a segunda via do Cartão VEM deverá ser solicitada EXCLUSIVAMENTE pelo Posto Virtual no site https://cartaovem.com.br.

Você deve informar um email válido para recebimento do link de acesso, com uma senha;

Em seguida, através desse serviço, você deve fazer o pagamento da taxa de R$ 24,60 (equivalente a 6 tarifas do 1º Anel A - inteira), via PIX;

Após a confirmação do pagamento, abrirá uma aba com um calendário de agendamento.

Agendamento

Após concluir a solicitação, você poderá agendar a entrega do cartão VEM Trabalhador em um dos seguintes locais:

Posto Presencial: Rua das Ninfas, 278, bairro Soledade – Recife -PE.

Correios: Mediante pagamento da taxa de entrega.

O cartão será entregue no dia agendado e os créditos remanescentes do cartão bloqueado, poderão ser transferidos para o cartão de 2ª via nas máquinas de autoatendimento na opção RECARGA DE CRÉDITO

Ou também, através do batimento do novo cartão no validador dos ônibus em até três dias.

Para retirar o seu Cartão VEM Trabalhador pessoalmente, será necessário:

Apresentar um documento com foto válido;

CPF;

E o Protocolo de agendamento.

