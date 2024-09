VEM Estudantil: o que é e quem tem direito? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O VEM Estudantil é um benefício oferecido aos estudantes na região metropolitana do Recife, que permite o acesso ao transporte público com tarifas reduzidas.

Trata-se de um cartão de transporte específico para alunos de escolas públicas e privadas, que garante um desconto de 50% na tarifa de ônibus, metrô e outros meios de transporte coletivo integrados ao sistema.

>> Créditos do VEM, o cartão dos ônibus do Grande Recife, podem ser comprados via WhatsApp e com Pix. Veja como

Quem pode fazer o cartão?

Todo estudante tem direito a utilizar até 70 créditos por mês e 8 créditos por dia em qualquer período do ano.

Isso também é válido para todos os alunos de cursos pré-vestibulares que estudam em instituições habilitadas para emissão da carteira de estudante.

Como obter o VEM estudantil?

Os estudantes podem solicitar o VEM Estudante através do site oficial do Grande Recife Consórcio de Transporte: https://cartaovem.com.br/.

Outra opção é pelo App Cartão VEM (Android e IOS), devendo no ato do cadastro informar o CPF e um email válido para recebimento do link de acesso.

Após o processo da requisição, deverá aguardar um email da validação dos documentos e, em seguida, acessar o site e requisitar o serviço para agendar a data para recebimento do cartão e na data e horário agendado.

Documentos necessários

Carteira de Estudante em vigor, homologada pelo Grande Recife Consórcio;



RG original (maiores de 16 anos) ou cópia da Certidão de Nascimento (menores de 16 anos);



CPF.

Estudantes universitários

Declaração de vínculo do semestre em vigor, devidamente carimbada e assinada ou boleto bancário do semestre em vigor devidamente pago, ou ainda comprovante de matrícula também do semestre em vigor devidamente carimbado e assinado.



Secundaristas que no ano anterior cursaram Pré-vestibular, Supletivos ou Cursos Técnicos: comprovante de matrícula do ano vigente ou declaração de vínculo da escola.

Após a análise e aprovação do cadastro, o cartão é emitido e pode ser carregado conforme a necessidade do estudante, no dia e horário agendado.