Corridas e eventos alteram o trânsito durante o fim de semana no Recife

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou esquemas de trânsito para promover a segurança viária durante as atividades esportivas e culturais que acontecerão durante todo final de semana. Ao todo serão três corridas e dois eventos que modificarão o trânsito em trechos da cidade.

Neste sábado (19) será a vez das corridas Terry Fox Run, na Zona Norte, e Outubro Rosa, no Centro - além da Festa das Crianças da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Boa Viagem, e o Festival Panela Jazz, na Zona Norte. Já no domingo (20) é a vez da Corrida Recife Run. Agentes e orientadores de trânsito estarão nos locais das atividades e, em caso de dúvidas, os cidadãos devem acionar a CTTU pelo teleatendimento gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

Corridas

No sábado (19), acontece a Corrida Terry Fox Run, com provas de 2,5 km e 5 km. A largada para ambas as provas será às 7h30 em frente ao Parque Santana, Zona Norte do Recife. Após a largada os corredores seguem pela Rua Jorge Gomes de Sá, Rua Afonso de Albuquerque Melo, Rua Samuel Farias, retornando pela Praça Barão de Caiara, Rua Afonso de Albuquerque Melo, Rua Sant’Anna, Rua Ambrosina Carneiro, Rua Henrique Machado, Rua Dona Olegarinha e Rua Jorge Gomes de Sá. Os bloqueios da CTTU serão itinerantes, sendo removidos dos locais à medida que a corrida vai passando. De acordo com a organização, a prova tem previsão de término para as 10h.

Já na tarde do sábado, acontece o III Circuito Outubro Rosa - Real Hospital Português, Zona Central do Recife. A corrida tem largada prevista para às 16h30, no Cais da Alfândega, fazendo com que essa área do Bairro do Recife seja interditada a partir das 16h. O percurso começa no Cais da Alfândega, passando pela Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais José Estelita e volta pela ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo até o ponto de partida. A previsão de término é às 18h.

No Domingo (20) é a vez da 1° Corrida Drogaria Recife Run, com provas de 5 km e 10 km, com percurso seguindo na Avenida Boa Viagem, com início no Parque Dona Lindu e término no Primeiro Jardim, no bairro do Pina. Haverá desvios de trânsito na Av. Boa Viagem para a Rua João Cardoso Aires, na Rua Dr. Vicente Gomes para a Rua Setúbal, Rua Ernesto de Paula Santos, Rua Bruno Veloso, Rua Félix de Brito e Melo e da Rua Padre Bernardino Pessoa para a Rua dos Navegantes.

Eventos

Na Zona Sul do Recife, acontece neste sábado (19), às 7h, a Festa das Crianças da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Boa Viagem, na Rua Marquês de Valença, que será bloqueada no trecho entre as Ruas João Dias Martins e Rua Padre Marquês de Teixeira em Boa Viagem. De acordo com a organização do evento, a previsão de término será às 14h. Ainda no sábado (19), na Rua Professor José Brandão s/n - onde fica situada a Banca Amor de Bicho em Boa Viagem, ocorre a partir das 13h, o evento Feira no Parque, com término previsto para 20h30.

Já na Zona Norte, ainda no sábado (19), das 17h às 1h do dia 20, acontece o Panela do Jazz, evento cultural gratuito que contará com apresentações musicais, performances, feira de artesanato e gastronomia local, no Poço da Panela. As interdições devem iniciar a partir 7h e ocorrem na Estrada Real do Poço, a partir da Praça Professor Antônio Figueira e na Rua Luiz Guimarães, entre as Ruas dos Arcos e Rua Irmã Maria da Paz, além da Rua Álvaro Macêdo, a partir da Rua Irmã da Paz. O acesso à Igreja do Poço da Panela poderá ser feito pela Rua dos Arcos ou pela Rua Marquês de Tamandaré. É importante destacar que apenas os moradores da área poderão ter acesso às ruas interditadas. Cerca de 70 agentes estarão nas ruas, neste final de semana, para promover a segurança viária da população durante os eventos esportivos e culturais no Recife.