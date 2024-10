Desenvolvimento das cidades pela via certa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira o artigo assinado por Dirac Cordeiro, doutor em Engenharia de Transporte, sobre os investimentos do governo de Pernambuco em infraestrutura

Confira o artigo assinado por Dirac Cordeiro, doutor em Engenharia de Transporte, sobre os investimentos que o governo de Pernambuco tem feito na infraestrutura rodoviária do Estado.

Existe uma definição de que governar é eleger prioridades. Em nosso Estado de Pernambuco as demandas são infindas. Estão concentradas, principalmente, na área de infraestrutura. A partir daí se desdobram num leque abrangente.

O primeiro tempo, em qualquer governo ou administração, requer liderança e planejamento, sobretudo em tempo de mudanças. Seja dito apenas como registro histórico, que o Governo Raquel Lyra cumpriu este capítulo com pleno êxito.

A governadora Raquel também foi em busca de recursos para garantir a retaguarda dos trabalhos. A área de infraestrutura em rodovias e estradas vicinais é multiplicadora de investimentos públicos e privados.

Realmente, o elenco de projetos para melhorias e ampliação da infraestrutura do Estado, especificamente na área de estradas vicinais e rodovias, merece aplausos.

MALHA RODOVIÁRIA COMPROMETIDA

A atual malha viária, além de envelhecida, está obsoleta, dificultando muito os deslocamentos internos e externos entre as diversas regiões do estado. Temos um exemplo recente, que foi o “investimento no ano 2018 de um dos principais corredores de tráfego de Olinda – Presidente Kennedy, considerada por muitos como Rodovia da Morte”.

Obras da PE-15, no Grande Recife, estão no pacote do governo de Pernambuco - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Um investimento mínimo comparado aos grandes benefícios gerados para a sociedade. A resposta obtida foi a captação de mais de 109 milhões investidos pela iniciativa privada, além da reabertura de pequenos comércios, que se encontravam adormecidos há mais de 15 anos.

Os novos deslocamentos a serem proporcionados pelas novas estradas e rodovias requalificadas, certamente gerarão novos pólos de investimento, produzindo empregos e aumento de renda. A geração de novas viagens (Modelo de Fratar) impactará, no médio e longo prazo, um volume de investimentos numa proporção três vezes maior do que o valor investido.

Esta é a regra geral tão personalizada pelos grandes planos pós guerra; pois o vetor de desenvolvimento é representado pela área de infraestrutura, principalmente em rodovias e estradas vicinais multiplicadoras de investimentos públicos e privados.

INÍCIO DO ARCO METROPOLITANO EM DESTAQUE

A implementação do Arco Metropolitano, equipamento primordial para desafogar o fluxo da BR 101 e o trânsito urbano na área, é uma demanda apresentada pelas comunidades e municipalidades desde a década de 1990. Está para ser concretizada agora no Governo Raquel Lyra e será uma conquista histórica para toda a população da Região Metropolitana com reflexos econômicos e sociais e toda a Região e nossos Estados vizinhos.

O Arco Metropolitano, proverá um tráfego contínuo, com passagem em uma infraestrutura moderna, com pistas bem projetadas e baseadas em parâmetros seguros e confortáveis para os veículos, que circularão fora dos congestionamentos, minimizando as impedâncias, que tanto impedem a boa fluidez.

Nos próximos dez anos, o retorno dos benefícios produzido por aproximadamente 5 bilhões de reais será geométrico; nos dez anos seguintes, o retorno será linear suave; e nos outros dez, convergindo para uma assintótica, consolidando o desenvolvimento sustentável.

O legado será enorme, pois a nossa infraestrutura, além de envelhecida, é obsoleta no que diz respeito à fluidez do tráfego, levando os atuais indicadores de mobilidade a valores sofríveis.

Parabéns à governadora pela coragem de decidir investir vultosos valores na infraestrutura do estado, algo que tão pouco foi feito nos últimos anos.

Dirac Cordeiro – Doutor em Engenharia de Transporte.