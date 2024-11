Metrô do Recife: novo projeto da CBTU amplia comunicação com o passageiro e busca novas receitas para o sistema

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Metrô do Recife inaugurou a primeira estação de um projeto que promete ser uma nova fonte de receita e modernização da comunicação no sistema metroferroviário da Região Metropolitana do Recife. A Estação Modelo Aeroporto, uma das 12 da Linha Sul, ganhou uma nova comunicação visual e digital que reúne inovação, modernidade e maior interação com os passageiros e visitantes.

O projeto faz parte da concessão pública que a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) tem com a Kallas Mídia OOH, empresa que atua na comunicação publicitária nos sistemas de transporte público do Brasil, tendo diversos contratos em metrôs, ônibus e abrigos pelo País.

Um deles, por exemplo, é a concessão para substituir e gerir quase 3 mil abrigos de ônibus no Grande Recife por 30 anos. O contrato da CBTU com a Kallas Mídia, assinado em 2019 e por 15 anos, também atende aos metrôs geridos pela companhia em João Pessoa (PB), Natal (RN) e Maceió (AL).

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E MAIS COMUNICAÇÃO

Além da comunicação visual em si, o projeto promoveu uma série de melhorias na Estação Aeroporto que vão ajudar na experiência dos passageiros que a utilizam e irão contribuir para a valorização do espaço.

Entre as melhorias estão a renovação da sinalização e da infraestrutura da estação, com destaque para a instalação de um painel digital, o primeiro voltado à comunicação institucional da CBTU no Nordeste.

Outras ações incluem a troca de placas e adesivos informativos, a recuperação de módulos acrílicos da plataforma de embarque, novas lixeiras, iluminação em LED, além da introdução de comunicação bilíngue e melhorias nos painéis de informação.

“É um projeto que vai além da publicidade. Que reforça a comunicação com o passageiro, o envio de informações, que é o que ele mais necessita”, afirmou a superintendente do Metrô do Recife, Marcela Campos.

José Marques, diretor-presidente da CBTU, participou da inauguração da estação modelo e destacou a representatividade do projeto para o Metrô do Recife e os metroviários, que tantas dificuldades têm enfrentado com a crise do sistema.

“Todos sabem da dificuldade orçamentária que o Metrô do Recife tem enfrentado e esse projeto vem resgatar a nossa capacidade de transformar o ambiente para o passageiro. É um resgate a 1984, quando o sistema foi criado e tinha padrões operacionais excelentes. Mostra que, com as condições, podemos fazer, inclusive com novas parcerias”, afirmou.

RECEITA DE 15% A 20% E MAIS DE CEM PARCEIROS

Segundo a diretora da Kallas Mídia no Nordeste, Jaqueline Choairy, a publicidade que vem sendo feita no Metrô do Recife já representa de 12% a 20% da arrecadação total do sistema. E isso mostra a força que o transporte público tem no seguimento.

O Metrô do Recife, por exemplo, já tem mais de cem anunciantes na parceria com a Kallas. São parceiros vistos por 200 mil pessoas todos os dias.

“A nova Estação Aeroporto vai funcionar como uma apresentação do enxoval que a Kallas tem, sem dúvida, mas isso acontece com a melhoria da infraestrutura da unidade, o que é bom para o passageiro e para o sistema”, pontua.

“Por isso, entendemos que um projeto como esse ajuda a melhorar a imagem do transporte público. A população percebe o cuidado com a comunicação e as melhorias que promovemos nas unidades”, afirma



A atuação da Kallas no Aeroporto Internacional do Recife, numa concessão com a Aena Brasil, facilitou a execução do projeto conjunto. A Estação Aeroporto foi inaugurada em 2009 e passou a ter ligação direta com o aeroporto em 2014, após a conclusão de uma passarela de 500 metros.