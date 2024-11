CNH: nova habilitação para quem dirige carros automáticos em 2025. Entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A nova legislação está para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2025 e cria subcategorias da categoria B com o objetivo de aumentar a segurança

A condução de automóveis com câmbio automático deverá ter uma categoria própria de habilitação a partir de 2025. Pelo menos é o que prevê o Projeto de Lei 7.746, que tramita na Câmara dos Deputados desde 2017 e, agora, estaria em fase final de aprovação.

O PL atualiza a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), criando uma categoria específica para motoristas de veículos automáticos. Na verdade, a previsão é que a categoria B seja reestruturada e dividida em duas subcategorias.

A B1 será voltada para motoristas que dirigem apenas veículos com câmbio automático e a B2 para motoristas que podem conduzir tanto veículos automáticos quanto manuais.

A mudança tem como objetivo garantir que os motoristas tenham um treinamento adequado para o tipo de veículo que estão dirigindo. No caso do câmbio automático, existem regras diferentes da condução de veículos de câmbio manual.

E a mudança se faz necessária diante da popularidade crescente dos carros com câmbio automático. As novas subcategorias da CNH entrariam em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

MUDANÇAS REALIZADAS NA CNH

Imagem de uma pessoa segurando a CNH - FREEPIK

Outras mudanças importantes no processo de habilitação dos condutores brasileiros também estariam para acontecer a partir do próximo ano, previstas no PL 7746/17, que visa implementar um novo formato de CNH em 2025.

De uma forma geral, a proposta de mudança da CNH a partir do próximo ano seria focada no aumento da segurança no trânsito, exigindo exames específicos para cada tipo de veículo. E, assim, garantindo que tenham mais habilidade ao volante.

IMPLICAÇÕES PARA MOTORISTAS

Sendo validade, a subdivisão da categoria B da CNH deverá trazer implicações para os motoristas. Isso porque os condutores que só possuírem a habilitação B1 serão multados e sujeitos a penalidades graves se forem pegos dirigindo veículos manuais.

Talvez, assim, haja uma tendência dos condutores de optar pela categoria B2, que permitirá a condução dos veículos tanto automáticos quanto manuais.