Pedágio: rodovias pedagiadas do Grande Recife ganham novo Centro de Controle Operacional e painel de comunicação com motoristas

Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico ganharam novo CCO e Rota do Atlântico está com um super telão de LED, ampliando a comunicação com motoristas

As duas rodovias pedagiadas de Pernambuco, a Rota do Atlântico e a Rota dos Coqueiros, localizadas na Região Metropolitana do Recife e que dão acesso ao Litoral Sul do Estado, ganharam inovações para oferecer mais segurança viária e uma comunicação mais eficiente com o motorista.

A Monte Rodovias, holding que administra a Rota do Atlântico e a Rota dos Coqueiros, inaugurou nesta semana um novo Centro de Controle Operacional (CCO) com equipamentos de alta tecnologia que elevam a segurança e o monitoramento das duas rotas.

O CCO já é considerado o maior do nordeste e está equipado com um telão de 4x8 metros e 28 monitores de última geração, que integram mais de 380 câmeras para vigilância contínua. O investimento é de R$ 18 milhões e monitora, em tempo real e remotamente, tudo o que acontece nas rodovias através de câmeras e sensores.

"Mesmo sem perceber, todos terão sua viagem acompanhada ao longo de toda a concessão, garantindo segurança e aprimorando a experiência do usuário", afirma Fábio Bonini, CEO do grupo Monte Rodovias. "Estamos investindo em infraestrutura para melhorar a experiência dos usuários, com maior segurança e eficiência", diz Wilman Sanchez, diretor de Operações da Monte Rodovias.

PAINÉIS PARA COMUNICAÇÃO COM MOTORISTAS

Rodovias pedagiadas do Grande Recife ganham novo Centro de Controle Operacional e painel de comunicação com motoristas - Divulgação Rodovias pedagiadas do Grande Recife ganham novo Centro de Controle Operacional e painel de comunicação com motoristas - Divulgação

Além do CCO, a Rota do Atlântico - que dá acesso também ao Complexo Portuário de Suape - ganhou um super telão de LED na praça de pedágio, com informações em tempo real para os motoristas.

O equipamento de alta tecnologia é formado por uma estrutura de quatro metros de altura. “Os mega telões digitais substituem a comunicação estática que normalmente encontramos nas rodovias, e garantem uma combinação inovadora entre imagens em alta qualidade e mensagens em tempo real, que vão impactar mais de 2,1 milhões de pessoas que passam mensalmente por nossas rodovias”, reforça Wilman Sanchez.

Inspiradas nos dispositivos presentes hoje em grandes aeroportos, as super mídias projetadas pela Monte Rodovias também contam com um diferencial a favor do meio ambiente: toda a alimentação dos telões é realizada por meio de energia elétrica de fontes renováveis. O próximo local a receber os super telões será a Rota dos Coqueiros.