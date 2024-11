Maquinistas fazem manobra indevida e trens do Metrô do Recife ‘acoplam’ durante operação, paralisando a Linha Centro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A operação da Linha Centro do Metrô do Recife, a principal do sistema que atende à Região Metropolitana do Recife, foi interrompida temporariamente na manhã deste sábado (9/11) depois que dois trens, após uma manobra indevida dos maquinistas, ‘acoplaram’ um no outro.

A manobra de acoplamento é realizada quando um trem precisa ser retirado da linha férrea. Não deveria ter sido realizada naquele momento da operação, quando estava na Estação Afogados, localizada na Zona Oeste do Recife.

Não houve feridos, apenas susto. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) no Recife destacou que o ‘acoplamento’ não significa colisão e que nem os passageiros nem os trens sofreram qualquer dano. O episódio aconteceu às 7h30.

O trem que estava na estação teria sido recuado indevidamente pelo maquinista, fazendo a ‘acoplagem’ na composição que estava atrás. A CBTU garantiu estar apurando as razões para a manobra indevida.

“Por volta das 7h30 deste sábado (9/11) houve um acoplamento indevido na plataforma de Afogados, quando um trem de maneira indevida acabou recuando e se acoplando em outro trem, manobra que ocorre quando um trem precisa ser retirado da linha férrea.

Após o fato, os trens foram desacoplados e seguiram viagem normalmente. A Companhia informa, ainda, que está apurando o motivo do acoplamento indevido.

Informamos, também, que nada aconteceu nem com os passageiros nem com os trens. Desfeito o acoplamento, os dois trens voltaram a circular. A ocorrência durou aproximadamente 15 minutos e, após o fato, a Linha Centro voltou a operar normalmente”.

Exposição Fotográfica itinerante homenageará os 40 anos da CBTU

Na segunda-feira (11/11), às 10h, na Estação Recife, será realizado o lançamento da Exposição Fotográfica Itinerante da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), em homenagem aos 40 anos de existência da empresa pública federal, completados em 2024.

A exposição, que estará disponível até o dia 18/11, tem como tema “Reduzindo Distâncias, Construindo Futuros”. A mostra apresentará ao público algumas das faces que fazem parte da trajetória da empresa: seja dos empregados quanto dos usuários.

A exposição itinerante teve início dia 23 de outubro, no Congresso Nacional, em Brasília, onde está localizada a Administração Central da Companhia. Em seguida, passou pela Superintendência de Maceió, em Alagoas. Recife é a terceira cidade a receber a mostra fotográfica, que seguirá para João Pessoa, na Paraíba, e será finalizada em Natal, no Rio Grande do Norte.