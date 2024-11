Colisão entre carreta e carro deixa dois mortos no Agreste do estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sinistro aconteceu por volta das 18h50 do último sábado (9), no Km 97 da BR-424, em Garanhuns. Polícia Civil vai investigar o caso

Um sinistro entre uma carreta e um carro no Km 97 da BR-424, em Garanhuns, Agreste de Pernambuco, resultou em duas mortes por volta das 18h50 do último sábado (9/11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que o carro tenha entrado na contramão da rodovia. O motorista da carreta teria freado para evitar a colisão, mas não conseguiu.

As vítimas foram o motorista e um passageiro do carro, que faleceram no local. O motorista da carreta não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Além da PRF, o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.