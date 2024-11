PE na Estrada: começam obras de recuperação nos Litorais Sul, Norte e Zona da Mata

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Governo de Pernambuco iniciou as obras de recuperação da PE-096, PE-51 e PE-009, estradas que ficam nas principais regiões do estado.

Os serviços fazem parte do PE na Estrada, programa do governo estadual focado em melhorar a trafegabilidade e segurança de estradas nos Litorais Sul, Norte, RMR, Zona da Mata e Sertão.

Na PE-096, que liga o município de Barreiros a Palmares, os serviços já estão em andamento, assim como na PE-51, conhecida como Estrada de Serrambi, e na PE-009, que liga Nossa Senhora do Ó a Porto de Galinhas, vias fundamentais para os moradores e turismo de Ipojuca.

Na região Norte da Região Metropolitana do Recife (RMR), as obras de recuperação da PE-001, conhecida como Estrada do Forte Orange, já começaram com a instalação do canteiro de obras e a realização da topografia nos quase 5 quilômetros da via. O trabalho inicial é essencial para o planejamento das etapas de pavimentação e drenagem no local.

Trabalhador realizando a topografia nos quase 5 quilômetros da PE-001, conhecida como a Estrada do Forte Orange. - Bruna Costa/Semobi

Na PE-031, que conecta a BR-101 a Itapissuma, passando pela fábrica da Ypê, maquinários já estão em operação com serviços de terraplanagem nos quatro quilômetros da rodovia.

Já na PE-14, que liga a BR-101 a Nova Cruz, equipes estão se mobilizando para iniciar a pavimentação da estrada, com extensão de 9 quilômetros.

Obras importantes e necessárias para o Estado

De acordo com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra, as obras não apenas fortalecem o turismo no litoral, mas também garantem segurança e melhores condições para os motoristas.

“São inúmeras obras acontecendo em todas as regiões do Estado e que vão mudar a vida da população nos municípios beneficiados”, destacou.

PE na Estrada

O PE na Estrada existe graças a uma parceria entre governo de Pernambuco e governo federal. Os investimentos totais do programa - incluindo recursos federais - somam R$ 5,1 bilhões e vão requalificar e construir 3,5 mil quilômetros de estradas em todas as regiões do Estado: do Litoral ao Sertão.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), o programa vai melhorar mais de 30% da malha rodoviária estadual.