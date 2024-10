Governo de Pernambuco lança PE na Estrada, programa de recuperação das estradas orçado em R$ 5 bilhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A versão Raquel Lyra para melhorar a malha rodoviária estadual vai requalificar e construir 3,5 mil km de estradas em todas as regiões do Estado

O governo de Pernambuco lançou nesta quarta-feira (23/10) o PE na Estrada, o programa de recuperação da malha rodoviária do Estado com a assinatura da gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB). Os investimentos totais - incluindo recursos federais - somam R$ 5,1 bilhões e vão requalificar e construir 3,5 mil quilômetros de estradas em todas as regiões do Estado: do Litoral ao Sertão.

Destaque para a implantação do trecho menos polêmico do Arco Metropolitano, o Lote 2 (Sul) no Grande Recife; a requalificação dos 120 quilômetros duplicados da BR-232 entre o Recife e São Caetano, no Agreste; e os projetos para a futura duplicação da 232 entre São Caetano e Arcoverde e, de lá, até Serra Talhada, no Sertão pernambucano.

O PE na Estrada, lançado num evento demorado e que fortaleceu a imagem política da governadora - com direito à presença de dezenas de prefeitos, deputados estaduais e federais - é a versão Raquel Lyra do pacote de obras rodoviárias que sempre é lançado em gestões estaduais. Com a diferença que, nas quatro gestões estaduais do PSB, foram lançados dois programas rodoviários (Caminhos de Pernambuco e Caminhos da Integração), que totalizaram quase R$ 4 bilhões. No PE na Estrada, os recursos ultrapassam os programas anteriores em mais de R$ 1 bilhão.

Governo estadual vai iniciar o Lote 2 (Sul), o mais simples do projeto do Arco Metropolitano. Mas ainda não há previsão sobre o Lote 1, que liga Paudalho a Goiana (Mata Norte do Estado) e é o mais polêmico porque corta a área de proteção ambiental Aldeia-Beberibe (APA Beberibe)

“Quem anda por Pernambuco sabe como estavam as estradas quando assumimos o governo, absolutamente deterioradas, esburacadas e intransitáveis. Tínhamos duas coisas a fazer diante disso: cruzar os braços e reclamar ou arregaçar as mangas e trabalhar. Assim, decidimos agir e unimos um time competente para lançar o PE na Estrada”, afirmou a governadora Raquel Lyra, destacando que os recursos para as mais de 88 obras e projetos em execução estão garantidos. “Não estamos aqui apenas assinando papéis. Esses recursos estão garantidos. A população pode ficar tranquila porque eu dou a garantia dos recursos e de que as obras serão finalizadas”, reforçou.

A governadora, mais uma vez, destacou a parceria com o governo federal. “Temos contado com a parceira do governo federal e agradeço ao presidente Lula e ao ministro dos Transportes, Renan Filho. A requalificação completa da BR-232 até São Caetano e o edital dos projetos de duplicação até o Sertão são exemplos dessa parceria porque contam com recursos federais. A BR-423 e a BR-104 também são parte disso. Estamos construindo consenso para caminhar para o futuro. No chão, a população quer saber quem vai resolver o seu problema, quem está disposto a dar as mãos para permitir que Pernambuco caminhe para a frente, olhando o nosso estado inteiro”, afirmou.

Muitas das rodovias que serão contempladas no Programa PE na Estrada estão no acesso ao Litoral de Pernambuco. Entre elas a PE-009, em Porto de Galinhas, e a PE-051, em Serrambi

Durante o lançamento do PE na Estrada, a governadora assinou as ordens de serviço de 19 obras que vão ser iniciadas em breve. Entre elas, a requalificação da PE-060, eixo principal de acesso ao Litoral Pernambucano e que tinha um projeto de concessão rodoviária concluído pelo PSB, arquivado por enquanto pela atual gestão estadual. Outras obras de destaque são a recuperação das rodovias de acesso ao Litoral pernambucano: PE-001, no Forte Orange, em Itamaracá; PE-009 e PE-051, em Porto de Galinhas e Serrambi; e a PE-072, sobre o Rio Ariquindá, no acesso à Praia de Carneiros. A previsão é de que essas obras tenham início nos próximos 15 dias.

OBRAS E PROJETOS REEMPACOTADOS NO PE NA ESTRADA

O governo de Pernambuco, na verdade, reempacotou diversos projetos e obras que já foram realizadas, estão em execução desde a gestão estadual ou eram prometidas pelo Estado há anos, independentemente do partido à frente do governo. É o caso da triplicação da BR-232, na saída Oeste do Recife, que está praticamente concluída; a requalificação da PE-15, no Grande Recife, bem avançada e com previsão de ser finalizada em março de 2025; a finalização da duplicação da BR-104, em Pão de Açúcar, distrito do município de Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano; e a conclusão da requalificação da PE-017, mais conhecida como Estrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na RMR.

Confira as principais obras que serão realizadas no PE na Estrada:

Mas, nem por isso, o programa PE na Estrada perde força, até porque irá melhorar mais de 30% da malha rodoviária estadual, segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE). Além disso, estão incluídos projetos e obras em rodovias federais, como as BRs 232, 104, 110 e 423. E, ainda, estradas vicinais e vias urbanas

Entre os principais projetos anunciados e que ainda serão iniciados, destaque para o início da implantação do trecho 2 (Sul) do Arco Metropolitano, corredor rodoviário de transporte esperado pela população há pelo menos 20 anos, e os projetos executivos para viabilizar a futura duplicação da BR-232 entre São Caetano (Agreste) e Arcoverde, na entrada do Sertão, e de lá até Serra Talhada.

PE-072, no acesso à Praia dos Carneiros sobre o Rio Ariquindá, também será contemplada com obras de recuperação

“É importante destacar que o PE na Estrada é lançado hoje, mas ele já vem com entregas nos 22 meses da gestão de Raquel Lyra. São mais de R$ 5 bilhões em investimentos, mas R$ 1 bilhão já foram investidos na requalificação de várias rodovias do Estado. Além da ordem de serviço de 19 obras, destacamos a requalificação da PE-060, importante eixo do nosso Litoral Sul, e da PE-096, que estava ranqueada entre as dez piores do País. E, ainda, o projeto do Arco Metropolitano, com a publicação do decreto onde estabelece a faixa de domínio do traçado Sul do Arco, que liga a BR-101 Sul, na altura do Cabo de Santo Agostinho, a BR-408, em Paudalho, passando pela BR-232”, destacou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Diogo Bezerra.

DIVERSAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS

Assinatura do Programa PE na Estrada, que vai investir mais de R$ 5 bilhões nas rodovias do Estado - Severino Soares/JC Imagem

O PE na Estrada envolve diversas secretarias estaduais, além da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), responsável pela coordenação do programa, tendo como principal órgão executor o DER-PE. As secretarias e órgãos envolvidos são a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), a Companhia Estadual de Habitação e Obras, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca e o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA).

O IPA, por exemplo, está fazendo investimentos superiores a R$ 77 milhões em estradas vicinais que são fundamentais para o escoamento da produção e o deslocamento da população.