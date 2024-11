Elaboração do projeto de duplicação da BR-232 entre São Caetano e Serra Talhada custará R$ 37,2 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo de Pernambuco publicou na edição do Diário Oficial do Estado deste sábado (23) os editais de licitação para elaboração do projeto de duplicação da BR-232, entre as cidades de São Caetano, no Agreste, e Serra Talhada, no Sertão.

De acordo com as publicações, as empresas contratadas serão responsáveis por elaborar estudos e relatórios de impacto ambiental e o projeto básico e executivo de engenharia para a duplicação, adequação e restauração da pista da rodovia.

Para essa fase inicial de elaboração dos projetos, os contratos terão valor total de R$ 37,2 milhões.

Foram publicados dois editais. O primeiro é referente ao trecho que começa no fim da duplicação existente em São Caetano, no Km 149,1, e segue até o final da travessia urbana de Arcoverde, no Km 258. Todo o percurso tem extensão total de 108,9 quilômetros. O projeto para o trecho é estimado em R$ 16.560.337,21.

O segundo lote compreende o trecho que vai do final da travessia urbana de Arcoverde, no Km 258, até o final da travessia urbana de Serra Talhada, no Km 414. A extensão desse percurso é de 156 quilômetros. Para os estudos relacionados a esse percurso, deverão ser destinados R$ 20.674.107,93.

As empresas responsáveis pelos projetos serão escolhidas em sessão marcada para o dia 29 de janeiro de 2025. Segundo o governo estadual, a previsão é de que os projetos sejam concluídos em dez meses e que as obras sejam iniciadas no primeiro semestre de 2026.

A BR-232 é o principal corredor de desenvolvimento do estado, cortando Pernambuco até o município de Parnamirim, onde a estrada muda de número e se torna a BR-316. Atualmente, a rodovia se encontra duplicada até o entroncamento com a BR-423, no município de São Caetano.

A duplicação desse trecho da rodovia havia sido anunciada pela governadora Raquel Lyra durante o lançamento do programa PE na Estrada, que conta com um investimento total de R$ 5,1 bilhões.

Segundo o governo, além de facilitar a mobilidade, a duplicação irá melhorar a eficiência logística das cadeias produtivas do Estado. A obra está incluída no Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal, o Novo PAC.

“A duplicação da BR-232 até o município de Serra Talhada é uma demanda antiga do povo sertanejo e irá melhorar a logística do nosso Estado. O investimento na melhoria da qualidade das estradas de Pernambuco será um vetor de mais desenvolvimento econômico, segurança e qualidade de vida para a nossa população", afirmou a governadora Raquel Lyra.

“Com o projeto em mãos, nós iremos buscar recursos e fazer essa grande entrega para a população", acrescentou o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.