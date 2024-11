Duplicação da BR-232: prazo para entrega da obra só será conhecido no próximo ano, após conclusão dos projetos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, Diogo Bezerra, reforçou que as obras de duplicação da BR-232 só devem começar em 2026 e revelou que elas podem durar pelo menos dois anos. Contudo, ele afirmou que o prazo concreto para liberação do novo trecho duplicado só será conhecido a partir da conclusão dos projetos, que têm até 10 meses para ficarem prontos.

As declarações de Diogo Bezerra foram dadas em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (26).

No último sábado, o governo de Pernambuco publicou dois editais de licitação para elaboração do projeto de duplicação de um novo trecho da rodovia. A reforma acontecerá de São Caetano, no Agreste, até Serra Talhada, no Sertão. Somados, os dois estudos terão valor total de R$ 37,2 milhões.

No anúncio da publicação dos editais, o governo do estado afirmou que a previsão é de que somente a elaboração dos projetos leve 10 meses para ficar pronta. A partir daí, serão abertas as licitações para a obra e, somente depois disso, os trabalhadores começarão a duplicar a pista.

"No projeto é que é definido o prazo de quanto tempo a obra será executada. No próximo ano, a gente vai ter o prazo exato para comunicar à população. O prazo [de conclusão], não de todo o trecho, mas do início da obra, ou de início de um dos dois trechos, a gente tem dois anos para finalizar. Mas o prazo exato a gente só sabe depois de o projeto estar finalizado", disse Diogo Bezerra.

Segundo o secretário, a governadora Raquel Lyra vai colocar a obra de duplicação como prioridade diante dos recursos que Pernambuco está captando junto ao Governo Federal. A obra está incluída no Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC.

"É um pedido da governadora Raquel Lyra para que a gente possa fazer o mais rápido possível o projeto, para que possa também buscar recursos para fazer a licitação da obra", explicou o secretário.

"O estado decidiu, para agilizar o processo, em comum acordo com o Ministério do Transporte, iniciar com recurso próprio para que fosse mais rápido a entrega do projeto. Então a gente tá antecipando de todas as formas possíveis para que a gente possa ter a obra", acrescentou.

Duplicação da 232

No último sábado, o governo de Pernambuco publicou dois editais de licitação para elaboração do projeto de duplicação da 232.

O primeiro é referente ao trecho que começa no fim da duplicação existente em São Caetano, no Km 149,1, e segue até o final da travessia urbana de Arcoverde, no Km 258. Todo o percurso tem extensão total de 108,9 quilômetros. O projeto para o trecho é estimado em R$ 16.560.337,21.

O segundo lote compreende o trecho que vai do final da travessia urbana de Arcoverde, no Km 258, até o final da travessia urbana de Serra Talhada, no Km 414. A extensão desse percurso é de 156 quilômetros. Para os estudos relacionados a esse percurso, deverão ser destinados R$ 20.674.107,93.

A duplicação desse trecho da rodovia havia sido anunciada pela governadora Raquel Lyra durante o lançamento do programa PE na Estrada, que conta com um investimento total de R$ 5,1 bilhões. Segundo o governo, além de facilitar a mobilidade, a duplicação irá melhorar a eficiência logística das cadeias produtivas do Estado.

"Já faz mais de 20 anos que finalizamos a duplicação até Caruaru, e depois um trecho para São Caetano. Mas quando a gente olha para a 232 em relação ao interior do estado, de fato ainda faltava essa duplicação e era uma demanda grande", declarou o secretário.