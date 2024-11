Pernambuco amplia malha de voos internacionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Chega o fim de ano e com ele as férias escolares e familiares, e, posteriormente, o Carnaval. De olho nesse movimento já tradicional, mais uma vez as companhias aéreas estarão ampliando a oferta de voos internacionais no País.

Segundo informações da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), somente em Pernambuco, a oferta de assentos para voos internacionais será 42,7% maior que a temporada de verão passada.

A Abear diz que as empresas aéreas brasileiras vão ofertar, de 15 de dezembro a 28 de fevereiro, 29 mil assentos em voos para Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Assunção (Paraguai), Montevidéu (Uruguai), Orlando e Fort Lauderdale (EUA).

Outro exemplo de aumento da oferta de voos para estimular as viagens é o Ceará. Segundo a Abear, a malha aérea internacional cresce 58% em relação ao verão de 2023 e o estado terá 23,3 mil assentos em voos para Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Orlando e Miami (EUA).

NO BRASIL, OFERTA DE VOOS CRESCEU 12%, DIZ A ABEAR

Os voos nacionais já vêm tendo uma ampliação da oferta desde o início do verão que deve se manter no mesmo período - Saeed KHAN / AFP

Os voos nacionais já vêm tendo uma ampliação da oferta desde o início do verão que deve se manter no mesmo período.

Em todo o Brasil, diz a Abear, a oferta de assentos cresceu 12% na alta temporada de verão. As empresas estão disponibilizando 29,8 milhões de assentos para voos domésticos e internacionais, distribuídos em 184 mil voos durante o período.

“Essa oferta confirma a retomada sólida do setor. As empresas estão demonstrando confiança e apostando com mais investimentos para ampliação de malha, destacadamente a internacional”, avalia a presidente da Abear, Jurema Monteiro.

E segue apresentando números de crescimento. “Voltamos a transportar mais de 100 milhões de passageiros em 2023, o que já indicava o potencial de crescer mais. Nossas associadas aumentaram a quantidade de voos em todas as regiões do Brasil, e isso mostra que estamos no caminho certo para transportar cada vez mais passageiros e tornar o modal aéreo cada vez mais democrático”, diz.