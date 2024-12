Projeto de Lei propõe ampliar integração temporal para 3 horas no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

PL 2388/2024, que trata do aumento no tempo de baldeação, está tramitando na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Entenda a proposta

A integração temporal entre ônibus e metrô pode ter a duração ampliada de 2 para 3 horas. A pauta é uma das mais pedidas por usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR), que consideram insuficiente o tempo de intervalo atual para realizar a baldeação.

O Projeto de Lei (PL) nº 2388/2024, que trata do aumento desse tempo, está tramitando na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). A proposta é do deputado estadual Sileno Guedes, do PSB.

Na justificativa do projeto, o deputado pontuou que a ampliação da integração temporal para todos os 27 terminais da Região Metropolitana do Recife (RMR) trouxe desafios para os passageiros que partem de localidades mais afastadas, como Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Abreu e Lima, Igarassu, Itamaracá e Itapissuma.

Antes limitada a poucos terminais, a integração temporal exige que os deslocamentos sejam realizados dentro de duas horas para que os passageiros não precisem pagar uma segunda tarifa. Contudo, com a nova abrangência, muitos usuários têm enfrentado dificuldades para completar o trajeto nesse intervalo, devido a atrasos ou outras intercorrências no sistema.

O parlamentar destacou que, nesses casos, o custo da viagem dobra, passando de R$ 4,10 para R$ 8,20, o que prejudica a lógica do Bilhete Único, implementado em março deste ano.

“Esses passageiros têm mais dificuldade de realizar todas as integrações tarifárias no intervalo em vigor, uma vez que podem se deparar com atrasos ou outras intercorrências durante as viagens. Assim, estão sujeitos a ter o desconto de uma segunda passagem no cartão VEM se embarcarem em algum modal do sistema após o período de duas horas”, explicou Sileno.

O deputado também defendeu que o projeto não implicará custos adicionais para o Governo do Estado, argumentando que o pagamento de uma segunda tarifa por conta do prazo não deve ser contabilizado como uma receita regular do sistema. “O objetivo do Sistema Estrutural Integrado (SEI) é que o passageiro consiga concluir seu percurso pagando uma única passagem”, concluiu.

Próximas fases

Nesse momento, a proposta segue em tramitação pelas comissões da Alepe.

Na última semana de novembro, o PL distribuído na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, que analisa um eventual impacto financeiro da medida. Entretanto, inda não há prazo definido para votação.

O que é Integração Temporal?

A integração temporal oferece aos passageiros a possibilidade de utilizar diferentes modais de transporte – ônibus, metrô e VLT – pagando apenas uma passagem, desde que o trajeto seja concluído em até 2 horas - é este prazo que o PL pretende ampliar.

Para acessar o benefício, é necessário o uso do cartão VEM (Comum, Trabalhador, Estudante, Livre Acesso ou Passe Livre). Os passageiros que ainda não possuem o cartão podem adquiri-lo diretamente nos postos de atendimento do VEM, nas máquinas de autoatendimento disponíveis nas Estações de BRT ou solicitando pelo site oficial: cartaovem.com.br.

Com essa funcionalidade, o sistema integrado visa garantir economia aos usuários e mais agilidade nos deslocamentos diários pela Região Metropolitana do Recife.