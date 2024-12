Colisão entre caminhão e motocicleta deixa dois feridos no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um grave sinistro de trânsito (não é mais acidente de acordo com a ABNT e o CTB) foi registrado na manhã desta quinta-feira (12) na PE-17, no trecho que passa pelo bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. O local é conhecido como "estrada de Muribeca".

De acordo com as primeiras informações, um caminhão de coleta e uma motocicleta colidiram no início da manhã. Na moto, estavam dois homens, que ficaram feridos e precisaram de atendimento de emergência.

Vítimas socorridas

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas foi socorrida pelo Samu e a outra pelos próprios bombeiros.

O homem atendido pela equipe dos bombeiros foi estabilizado na UPA do Ibura e, em seguida, transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Recife. Ele está sem identificação e apresenta múltiplos traumas.

O Samu informou que a ocorrência está em andamento e não divulgou detalhes sobre o estado de saúde da vítima que foi atendida pela equipe.

Ainda não há informações completas sobre as condições das vítimas. As autoridades investigam as circunstâncias do sinistro.

*Matéria em atualização

