Linha Centro do Metrô do Recife é interditada após problemas na rede aérea

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A linha Centro do Metrô do Recife está com o funcionamento suspenso desde o início da tarde desta quinta-feira, após o ramal, ser interditado

A Linha Centro do Metrô do Recife está fechada desde às 12h30 desta quinta-feira (12/12), após problemas na rede aérea do sistema metropolitano, que atende a quatro cidades do Grande Recife e transporta quase 200 mil passageiros diariamente. A Linha Sul do metrô continua operando normalmente.

A razão da interrupção da operação, segundo informações oficiais da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), teria sido o rompimento de cabos de alta tensão. O fato aconteceu próximo à Estação Rodoviária do metrô, que dá acesso ao Terminal Integrado de Passageiros (TIP), localizado na Zona Oeste do Recife.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou ter enviado quatro viaturas para atender a ocorrência no local. Ainda não há informações sobre vítimas. Assim como também não há previsão para a retomada da operação do sistema.