Polícia Rodoviária Federal divulga balanço da Operação Ano Novo em Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta quinta-feira (2), o balanço da Operação Ano Novo, realizada entre os dias 27 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025. De acordo com a PRF, foram registrados 46 sinistros de trânsito, com 47 feridos e duas mortes, um aumento significativo em relação ao ano anterior.

Na operação de 2023, que teve dois dias a menos e ocorreu entre 29 de dezembro e 1º de janeiro, foram registrados 27 sinistros, com 25 feridos e quatro mortes. Esse aumento de 70% nos sinistros em 2024, apesar da redução no número de óbitos, destaca a importância de intensificar as medidas de segurança nas rodovias e reforçar a fiscalização para prevenir novos incidentes.

Em seis dias, a PRF fiscalizou 5.533 pessoas e 4.607 veículos, emitiu 2.366 autos de infração e alcançou 1.684 pessoas com ações educativas. O enfrentamento à embriaguez ao volante foi intensificado com a realização de 3,8 mil testes do bafômetro, que resultaram em 29 autuações, principalmente pela recusa em realizar o teste.

Excesso de velocidade e retirada de animais das estradas

A fiscalização também resultou em 659 imagens de veículos com excesso de velocidade, 127 autuações por ultrapassagens em local proibido, 96 pelo não uso do cinto de segurança, 63 pela falta do capacete e 34 pelo transporte de crianças sem o dispositivo de retenção adequado (bebê-conforto, cadeirinha ou assento de elevação). Durante a operação, ainda foram emitidas 44 autuações por desrespeito à Lei do Descanso do motorista e cinco pela falta do exame toxicológico.

Para prevenir colisões, a PRF retirou 60 animais de grande porte que estavam soltos nas rodovias e prestou auxílio a 65 motoristas, que tiveram problemas com os veículos ou se envolveram em sinistros sem vítima. A equipe do Núcleo de Operações Aéreas, que atua em conjunto com o SAMU Metropolitano Recife, resgatou duas vítimas de sinistros em Ribeirão e Porto de Galinhas.

As ações de combate ao crime contribuíram para recuperar seis veículos roubados e deter 17 pessoas por diversos crimes, como uso de documento falso, receptação, roubo e com mandado de prisão em aberto.