Aumento das passagens de ônibus: saiba quando novos valores entram em vigor

Desde 2022 congeladas, tarifas de ônibus são reajustadas em 4,29% no anel A e 7,63% nas demais tarifas; confira novos valores e quando entra em vigor

Na última segunda-feira (30), em reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), foi aprovado o reajuste das passagens de ônibus proposto pelo Governo do Estado — 4,29% para o anel A e 7,63% para as demais tarifas.

Com a aprovação, o anel A passa de R$ 4,10 para R$ 4,28 (podendo ser arredondado para R$ 4,30).

Em 2023 e 2024 as tarifas foram congeladas, portanto, esse é o primeiro reajuste desde 2022.

Quando o novo valor entra em vigor?

O reajuste das passagens entrarão em vigor a partir do dia 5 de janeiro, próximo domingo.

Novos valores das passagens de ônibus no Grande Recife



ANEL A

Tarifa atual: R$4,1080

Tarifa 2025: R$4,2842

Reajuste de 4,29%

ANEL G

Tarifa atual: R$2,6962

Tarifa 2025: R$2,9019

Reajuste de 7,63%

LINHAS OPCIONAIS

041 - SETÚBAL (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$5,1369

Tarifa 2025: R$5,5288

Reajuste de 7,63%

064 - PIEDADE (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$ 8,2929

Reajuste de 7,63%

072 - CANDEIAS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

160 - GAIBU / BARRA DE JANGADA - VIA PAIVA (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

191 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (S/AR)

Tarifa atual: R$ 13,7176

Tarifa 2025: R$ 14,7643

Reajuste de 7,63%

195 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 20,0326

Tarifa 2025: R$ 21,5611

Reajuste de 7,63%

214 - UR-02/IBURA (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

224 - UR-11 / JORDÃO (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

229 - MARCOS FREIRE (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%

342 - CURADOS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste de 7,63%