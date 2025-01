Colisão entre carro e ônibus em Olinda deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um sinistro de trânsito foi registrado nesta quarta-feira (1º) na Avenida Carlos de Lima Cavalcante, no bairro de Casa Caiada, Olinda, envolvendo um ônibus e um veículo de autopasseio.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 09h55, para retirada de uma vítima presa às ferragens após colisão próximo ao Mix Mateus.

O passageiro do carro, do sexo masculino e idade não informada, não resistiu. O motorista foi socorrido em estado grave. Não houveram feridos no ônibus.

O sinistro

Segundo o Consórcio Conorte, um veículo da linha 1974 (Jardim Atlântico) estava parado em um semáforo na Avenida Carlos de Lima Cavalcante, próximo ao Mix Mateus, quando um veículo de passeio, que seguia sentido Casa Caiada, invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com o coletivo.

O Corpo de Bombeiros enviou ao local duas viaturas, sendo uma equipe de motorresgate e uma de comando operacional.