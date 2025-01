Obra de drenagem altera tráfego na Avenida Norte a partir deste sábado (18)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Avenida Norte vai passar por uma obra de drenagem para prevenir alagamentos, a partir deste sábado (18). O serviço vai ocorrer em trecho do bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, e vai contar com esquema especial de mobilidade.

A Prefeitura do Recife alerta os motoristas e pedestres para ficarem atentos aos desvios e mudanças no tráfego durante a execução da obra, que tem prazo de conclusão de 60 dias.

Como vai funcionar o tráfego na região

A intervenção vai acontecer em um trecho de aproximadamente 400 metros, no sentido subúrbio-cidade, nas proximidades da Praça do Dominó (próxima à entrada de Nova Descoberta), entre os números 7136 e 6717.

Durante o período da obra, as duas faixas de rolamento serão interditadas e o trânsito será desviado para uma das faixas do sentido oposto.

Além disso, a Rua Nova Descoberta será transformada em sentido único em direção ao terminal de ônibus do bairro, e a Rua Vasco da Gama ficará com sentido único para facilitar o tráfego local.

Esquema especial de trânsito durante as obras - Divulgação / Prefeitura do Recife / CTTU

Objetivos da obra

A obra tem investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão e visa a recomposição das paredes das galerias de drenagem e a reconstrução de um trecho danificado, com o objetivo de aumentar a capacidade de escoamento da água das chuvas e evitar alagamentos na região.

A necessidade da intervenção foi identificada durante a substituição de placas de concreto da pavimentação realizada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

Agentes de trânsito estarão no local para orientar motoristas, e o Consórcio Grande Recife fará ajustes nas paradas de ônibus para minimizar o impacto no transporte público.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com a CTTU pelo número 0800.081.1078.



