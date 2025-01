Obras da Ponte do Arruda causam mudança no trânsito a partir desta segunda-feira (6)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As obras da Ponte do Arruda, na Zona Norte do Recife, vão alterar o trânsito na região a partir das 13h desta segunda-feira (6). A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema de trânsito para uma nova etapa da obra, que ocorrerá na Avenida Professor José dos Anjos e tem previsão de 120 dias de duração.

A interdição foi realizada na altura da Academia da Cidade Chão de Estrelas, no bairro do Arruda. Agentes e orientadores da estarão no local organizando o trânsito durante todo o período da obra.

Para os condutores que vêm no sentido subúrbio e desejam acessar a Avenida Professor José dos Anjos, o desvio deverá ser feito pela Rua Maria Augusta de Souza - seguindo pela Rua Farias Neves para retornar à Avenida Professor José dos Anjos. No sentido oposto não haverá desvios.

Ponte do Arruda

Ponte do Arruda será uma via radial, com conexão com a BR-101 - Fotos: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife e Divulgação/Prefeitura do Recife

A Ponte do Arruda é uma intervenção para a mobilidade e urbanização da Bacia do Rio Beberibe, na Zona Norte do Recife, e vai estabelecer novas conexões viárias entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe.

A ligação cruzará o canal de mesmo nome na altura de sua confluência com o Rio Beberibe e funcionará como parte de uma via radial (que conecta o subúrbio ao Centro), criando um novo acesso entre a região e a BR-101.

O investimento é de R$ 13,8 milhões, com recursos do governo federal, através do Ministério das Cidades. De acordo com a Prefeitura do Recife, a ponte conectará o Lote 1, um dos trechos já prontos da nova radial, com a Avenida Correia de Brito, de onde se chega à Estrada de Belém e ao município de Olinda.