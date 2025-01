Paralisação dos rodoviários: garagens são liberadas após pagamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Passageiros da Região Metropolitana do Recife (RMR) tiveram dificuldades para chegarem aos seus compromissos nesta manhã.

Rodoviários bloquearam garagens de ônibus nesta quarta-feira (22) em protesto contra atrasos no pagamento da quinzena salarial. O movimento foi liderado pelo Sindicato dos Rodoviários (Sintro-PE).

Carlos Medeiros, secretário do Sintro-PE, informou ao JC que os salários foram pagos antes do prazo estipulado pelas empresas, que era até o meio-dia.

Com os salários quitados, os bloqueios nas garagens foram suspensos, e os ônibus começaram a circular. Algumas localidades já contam com linhas em operação.

Atraso salarial

O problema teve início com empresas de ônibus que atuam na RMR, como Borborema, São Judas Tadeu, Metropolitana, Caxangá, Globo e Pedrosa, que não cumpriram o pagamento dos salários no prazo.

A falta de repasse do governo do Estado agravou a situação, levando os rodoviários a bloquear as garagens desde a madrugada, impedindo a saída dos veículos.

Roberto Carlos, presidente do Sintro-PE, divulgou vídeos nas redes sociais afirmando que nenhum ônibus seria liberado sem o pagamento.

Em nota oficial, a Urbana-PE, entidade que representa as empresas de transporte, justificou o atraso no pagamento alegando a ausência de repasses estaduais, que deveriam ter sido realizados no último dia 20.

"Em razão do atraso do repasse dos subsídios pelo governo do estado, que deveria ter ocorrido no último dia 20/01, as empresas permissionárias do transporte coletivo foram obrigadas a postergar, de forma excepcional, o calendário", diz o comunicado enviado pela manhã.