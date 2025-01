Paralisação dos rodoviários: ônibus de diversas linhas não saíram das garagens nesta quarta (22)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rodoviários de diversas empresas de ônibus que atuam na Região Metropolitana do Recife - RMR, não receberam a quinzena de seus salários.

Em áudio que circula nas redes sociais, o presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sintro-PE), Roberto Carlos, intima as empresas e afirma que nesta quarta-feira (22), os ônibus não devem sair da garagem.

Em vídeo, também publicado nas redes, o presidente afirma que trabalhadores que integram o sindicato estão nas ruas desde a madrugada, nas garagens, para impedir a saída dos ônibus.



As empresas que não teriam efetuado o pagamento até o prazo, segundo o presidente do Sintro-PE, seriam:

Borborema;

São Judas Tadeu;

Metropolitana;

Caxangá;

Globo;

Pedrosa.

Os terminais, terminais integrados (TI) e paradas estão lotados em toda Região Metropolitana.

Carlos Medeiros, Secretário do Sindicato dos Rodoviários, afirmou ao JC, que "os ônibus só saem da garagem quando sair o pagamento".

Passageiros estão com dificuldades para chegar até seus compromissos e precisam recorrer a aplicativos ou até mesmo voltar para casa.

"Desde 04h30 estou na rua. Mas não tem condição de chegar, meu patrão ligou agora e disse para eu ficar em casa mesmo", disse o passageiro Iranildo, em entrevista à TV Jornal.

Os rodoviários estão na frente das garagens impedindo a saída do ônibus - Carlos Medeiros/Sindicato dos Rodoviários

Paradas cheias na manhã desta quarta (22), devido à paralisação dos rodoviários em algumas linhas



"A gente está pedindo carro de aplicativo. Geralemente dá 10 reais e está dando 20", disse outra passageira.

Outras empresas seguem com linhas na rua

Com as nove garagens fechadas, cerca de 320 linhas não estão nas ruas nesta manhã. Zonas Sul, Oeste e Norte de toda Região Metropolitana foram afetadas.

Mas aquelas que efetuaram o pagamento aos seus funcionários estão com as linhas ativas.

Bernardo Braga, coordenador técnico da Urbana-PE, destacou as empresas que estão nas ruas:

Consórcio Conorte : atende o BRT Norte-Sul, que conecta o município de Igarassu ao centro do Recife, passando pela Avenida Agamenon Magalhães;



: atende o BRT Norte-Sul, que conecta o município de Igarassu ao centro do Recife, passando pela Avenida Agamenon Magalhães; MobiBrasil : opera nas regiões das cidades de São Lourenço da Mata e Camaragibe, com acesso ao centro do Recife;



: opera nas regiões das cidades de São Lourenço da Mata e Camaragibe, com acesso ao centro do Recife; Aviação Mirim: segue funcionando nas rotas que contemplam Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes.

Todas as linhas restantes não estão circulando.

O que dizem as empresas?

Em nota enviada aos rodoviários, a Urbana-PE (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco) havia afirmado que o pagamento da quinzena (também chamado de "adiantamento salarial") seria feito até esta terça-feira (21). O pagamento deveria ter sido realizado no 20º dia do mês.

Segundo a organização, os atrasos foram causados pela falta de repasse do governo do Estado e confirmou que o pagamento seria realizado até o meio dia desta quarta.

Em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, o coordenador técnico da Urbana, Bernardo Braga, afirmou que nenhuma das empresas paralisadas teria como sustentar a operação sem o subsídio, e que apenas com o repasse é possível manter o valor das tarifas como estão.

"O sistema depende diretamente desses aportes [do governo do Estado]'. Segundo ele, o repasse é feito para a Urbana, que passa para a empresas cumprirem suas obrigações. "Houve uma autorização ontem, mas só deve ser destribuído hoje".

Confira nota à imprensa na íntegra:

"A Urbana-PE informa que o Sindicato dos Rodoviários bloqueou as garagens de algumas empresas operadoras desde a noite da terça-feira (21).

Em razão do atraso do repasse dos subsídios pelo governo do estado, que deveria ter ocorrido no último dia 20/01, as empresas permissionárias do transporte coletivo foram obrigadas a postergar, de forma excepcional, o calendário de adiantamento salarial para os seus colaboradores, comumente pago no 20º dia de cada mês. Essa medida foi previamente comunicada ao órgão gestor, aos colaboradores das empresas e ao Sindicato dos Rodoviários, respeitando as disposições da convenção coletiva da categoria.

Considerando a confirmação do governo do estado que o crédito referente ao subsídio será realizado nesta quarta-feira (22), as empresas operadoras realizarão o pagamento da antecipação salarial hoje até o meio-dia.

A Urbana-PE informa ainda que não medirá esforços para normalizar a operação e garantir a oferta de um serviço essencial à sociedade."