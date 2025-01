Ônibus no Recife: 320 linhas foram afetadas por paralisação; veja lista de empresas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Passageiros enfrentaram dificuldades para se deslocar devido à paralisação dos rodoviários, que atingiu cerca de 320 linhas de ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR), segundo o Sindicato dos Rodoviários (Sintro-PE).

Terminais integrados, paradas e ônibus lotados foram cenas frequentes em diversas áreas da cidade. A situação teve início na manhã desta quarta-feira (22), quando os rodoviários impediram ônibus de saírem de garagens em forma de protesto.

O motivo da paralisação é o atraso no pagamento da quinzena salarial. As empresas que ainda não pagaram foram e estão com garagens bloqueadas são:

Borborema;

São Judas Tadeu;

Metropolitana;

Caxangá;

Globo;

Pedrosa.

Ao todo, são nove garagens.

Outras empresas seguem com linhas na rua

Apesar da paralisação de mais de 300 linhas, algumas empresas e consórcios continuam operando, pois já efetuaram o pagamento aos seus trabalhadores.

Bernardo Braga, coordenador técnico da Urbana-PE, destacou as rotas ativas:

Consórcio Conorte: atende o BRT Norte-Sul, que conecta o município de Igarassu ao centro do Recife, passando pela Avenida Agamenon Magalhães;

atende o BRT Norte-Sul, que conecta o município de Igarassu ao centro do Recife, passando pela Avenida Agamenon Magalhães; MobiBrasil : opera nas regiões das cidades de São Lourenço da Mata e Camaragibe, com acesso ao centro do Recife;

: opera nas regiões das cidades de São Lourenço da Mata e Camaragibe, com acesso ao centro do Recife; Aviação Mirim: segue funcionando nas rotas que contemplam Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes.

Todas as linhas restantes não estão circulando.

Paradas lotadas

Previsão de retorno

A Urbana-PE afirmou que o pagamento dos rodoviários depende de um repasse do governo estadual, autorizado na terça-feira (21) e previsto para ser disponibilizado ao meio-dia desta quarta.

Sem o subsídio, as empresas alegam não ter condições de manter as operações. Carlos Medeiros, Secretário do Sintro-PE, reafirmou que as linhas só irão circular após o pagamento.

Até a publicação desta matéria, nenhum valor foi disponibilizado aos rodoviários e as garagens seguem bloqueadas.