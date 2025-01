Avenida Caxangá será alargada com prioridade para o transporte público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Governo de Pernambuco também deve requalificar e construir estações de BRT nos Corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, em parceria com o governo federal

A Secretaria de Administração (SAD) de Pernambuco publicou na última terça-feira (28) o edital para a contratação a empresa de engenharia que ficará responsável pela execução das obras de alargamento da Avenida Caxangá (PE-005), na Zona Oeste do Recife, nos trechos de 13 estações de BRT distribuídas pela via.

Um volume de R$ 3.918.502,26 serão investidos na execução da obra, que fazia parte do pacote de projetos para a Copa do Mundo de 2014 e ainda não foi concluída.

A Governadora Raquel Lyra afirmou que sete estações de BRT devem ser recuperadas, e outras oito serão construídas. "Com essa intervenção, vamos ajudar a melhorar a mobilidade na nossa capital, otimizando o deslocamento não apenas de quem usa carro, mas sobretudo transporte público", pontuou.

A sessão para definir a empresa responsável pela execução da obra deve acontecer no dia 13 de fevereiro. O projeto contempla as seguintes estações de BRT:

Abolição

Zumbi

Getúlio Vargas

Forte do Arraial

Parque do Cordeiro

Caiara

BR-101

Riacho Cavouco

Engenheiro Poeta

Capibaribe

Padre Cícero

Barreiras

Areinha

Além disso, o trecho de acesso à Estrada de Aldeia (PE-027) também passará por obras. Segundo o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano do Estado, Francisco Sena, as obras buscam melhorar o fluxo nesses trechos.

Imagem da Avenida Caxangá, no Recife, com estação BRT - Fotos: Miva Filho/Secom

Estações de BRTs

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) também está responsável por administrar um pacote adicional de obras de mobilidade, incluindo o investimento de mais de R$ 258 milhões nos corredores de transporte que ligam os municípios da Região Metropolitana do Recife.

O governo estadual assinou neste mês o termo de compromisso com a Caixa Econômica Federal (CEF), assegurando o direcionamento desses valores para melhoria da mobilidade urbana. O investimento foi debatido pelo Estado junto ao governo federal através dos recursos do Novo PAC.

Imagem da Avenida Caxangá, no Recife - Fotos: Miva Filho/Secom

Segundo o governo do Estado, a requalificação das estações BRT é uma das prioridades. No Corredor Norte-Sul, sete estações serão recuperadas e outras duas novas serão construídas, a Estação Cruz de Rebouças (Igarassu) e a Estação Matinha (Paulista).

Já no Corredor Leste-Oeste, que inclui a Avenida Caxangá até Camaragibe, serão implantadas seis novas estações. De acordo com a Seduh, é esperado que as obras de requalificação das estações sejam concluídas ainda este ano.

O pacote de mobilidade também inclui a modernização de três terminais integrados: Terminal de Camaragibe, Terminal da PE-15 e Terminal Pelópidas Silveira. Além disso, também haverá a instalação de semáforos inteligentes e passarelas.

