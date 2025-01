Operação volta às aulas: CTTU intensifica ações de segurança e educação no trânsito no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir desta segunda-feira (27), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) dará início a uma série de ações educativas, de fiscalização e de engenharia de trânsito, em alguns pontos do Recife.

A "Operação Volta às Aulas" tem como objetivo levar mais segurança viária a pedestres, ciclistas e condutores que circulam nas áreas escolares, além de promover atividades lúdicas para educar as crianças sobre trânsito. Segundo a CTTU, há um aumento de cerca de 25% na circulação de veículos devido ao retorno das atividades escolares.

Uma das novidades deste ano é o retorno da capivara Méry Cristina, que se juntará aos personagens da Liga da CTTU. Ela participará de atividades nas escolas, orientando as crianças sobre segurança viária e distribuindo materiais, como a cartilha “Crianças para o Trânsito”.

O material, voltado para o público infantil a partir dos cinco anos, apresenta atividades e orientações sobre mobilidade segura.

“A cartilha é um material educativo que promove a autonomia, responsabilidade e segurança das crianças na mobilidade do Recife. Utilizando o universo lúdico da educação para o trânsito, o material explica, de forma didática, situações do dia a dia, como prestar atenção às placas de trânsito e respeitar ciclistas, pedestres e idosos. A linguagem é acessível, assim como as imagens e brincadeiras que reforçam o aprendizado. Com a Méry Cristina apoiando a Liga da CTTU, as crianças aprenderão de forma mais divertida”, explica a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

Além das ações educativas, a engenharia de trânsito também foi intensificada. A CTTU informou que, ao todo, 25 áreas no entorno de escolas receberão manutenção na sinalização. Serão instalados paraciclos próximos a escolas com alto fluxo de ciclistas.

O esquema contará também com o reforço de agentes de trânsito, com atuação intensificada nos bairros de Boa Viagem, Estância, Graças, Espinheiro e Várzea, que concentram maior número de unidades de ensino.

Selo do Detran-PE



Para os pais, mães e responsáveis que contratam transporte escolar, a CTTU orienta verificar se o veículo possui o selo do Detran-PE, emitido para carros aprovados na vistoria semestral.

Além disso, é recomendável pedir referências sobre o motorista, observar seu comportamento no trânsito e verificar se as crianças transportadas utilizam o cinto de segurança. Também é importante formalizar um contrato com o prestador de serviço, anotar o endereço e o telefone do motorista e de seu auxiliar.