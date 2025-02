Recife tem o 4º pior tempo gasto em transporte público no país, aponta pesquisa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cidade também tem o pior índice do país e o 4º pior do mundo de tempo de espera pelo transporte público - cerca de 20 minutos por trecho

No Recife, as pessoas passam, em média, 55 minutos por dia se deslocando no transporte público. A cidade tem o quarto pior índice do Brasil, perdendo apenas para Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Os dados são do Relatório Global sobre Transporte Público 2024, realizado pela Moovit, empresa e aplicativo de mobilidade urbana.

Foram analisadas informações de 76 mil usuários de todo o mundo e de dez regiões metropolitanas brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Na capital pernambucana, os passageiros também sofrem com o tempo de espera pelo transporte público. A cidade tem o pior índice do país e o 4º pior do mundo, entre as analisadas: são cerca de 20 minutos de espera por trecho.

Ou seja, se uma pessoa utiliza um transporte público para ida e outro para volta, o tempo médio gasto é de 40 minutos. Apenas em dias úteis, esse número é equivalente a mais de três horas por semana e 13 por mês. No fim do ano, são cerca de 160 horas, ou seis dias inteiros de espera. Para quem utiliza mais de um meio de transporte por trecho de deslocamento, o tempo é ainda maior.

Recife tem pior tempo de espera pelo transporte público do país: cerca de 20 minutos por trecho - BOBBY FABISAK/JC IMAGEM

É o caso do jornalista Ivson Souza, que mora em Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, e trabalha na Ilha do Leite, e perde cerca de 3 horas todos os dias se deslocando pela Região Metropolitana do Recife (RMR).

“Eu costumo perder mais tempo com as baldeações na ida ao trabalho. Depois que chego em casa, estou cansado do transporte e do dia a dia no trabalho”, conta.

O jornalista detalha que tem duas opções de deslocamento: um ônibus direto ou um ônibus, seguido de metrô e encerrando com outro ônibus.

Para passar o tempo, conta que joga e ouve música - “tem dia que dá para ouvir mais de um álbum”.

“Eu não sei dizer o que faria se tivesse mais tempo livre porque isso nunca fez parte da minha rotina. Sempre morei longe de onde fiz faculdade e trabalhei. Só tendo mais tempo para saber, mas daqui que eu tenha mais tempo de vida e menos tempo de transporte…”, refletiu o jornalista.

Outros dados

O levantamento da Moovit buscou entender, ainda, o que faria os passageiros usarem mais o transporte público.

Cerca de 35% dos usuários recifenses responderam que maior quantidade de veículos, 13% afirmaram que passagens mais baratas, quase 10% falaram que viagens mais rápidas e 3% responderam que veículos mais limpos.

A maior parte das pessoas da capital pernambucana que respondeu ao questionário (46,5%) afirmou que não faz baldeações durante uma viagem em dia útil. Cerca de 32% utilizam duas linhas e 11% utilizam três linhas para se deslocar todos os dias.