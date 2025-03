Trânsito do Centro do Recife segue interditado até domingo (9). Confira as ruas fechadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ponte Duarte Coelho segue fechada com o Galo da Madrugada gigante e Bairro do Recife recebe gravação de DVD do padre Fábio de Melo e festival de Brega

O Carnaval 2025 acabou oficialmente, mas o Centro do Recife segue com diversas ruas e avenidas interditadas para eventos que ainda serão realizados na cidade. A principal interdição e que mais impacta na circulação de carros e ônibus - o fechamento da Ponte Duarte Coelho, que conecta as Avenidas Conde da Boa Vista e Guararapes -, seguirá até o domingo (9/3).

A Ponte Duarte Coelho está interditada desde o sábado (22/2) para a montagem da alegoria gigante do Galo da Madrugada e seguirá fechada nos próximos dias. A estratégia da Prefeitura do Recife foi prorrogar a presença do Galo Gigante na ponte para permitir que turistas e moradores possam aproveitar mais alguns dias para fazer fotos com o principal símbolo do ‘maior bloco do mundo’.

Sendo assim, os mesmos bloqueios montados ainda na semana pré-carnavalesca seguem ativos no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista e da Avenida Guararapes/Rua do Sol com a ponte.

GRAVAÇÃO DO DVD DO PADRE FÁBIO DE MELO

O Bairro do Recife também seguirá interditado nos próximos dias para outros eventos religiosos e culturais que serão realizados no palco do Carnaval 2025 montado no Marco Zero.

Desfile do Galo da Madrugada será neste sábado (1º) - Tião Siqueira/JC Imagem

O primeiro deles é a gravação do DVD do Padre Fábio de Melo, que acontecerá nesta quinta-feira (6/3). Na sexta-feira (7), será realizado o evento Recife Capital do Brega.

O show de gravação do DVD do Padre Fábio de Melo começará às 19h, mas as alterações no Bairro do Recife começarão a partir das 14h. Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), haverá proibição de estacionamento em todo bairro, inclusive nas áreas de Zona Azul.

As vias estarão liberadas apenas para a saída dos veículos. Além disso, todos os acessos à Avenida Alfredo Lisboa e à Rua Madre de Deus serão interditados. Todas as vias do Bairro do Recife ficarão bloqueadas para passagem de veículos, com exceção da Avenida Cais do Apolo, até a altura da Caixa Econômica Federal (CEF), que estará liberada para o tráfego misto.

RECIFE CAPITAL DO BREGA

Palco do Marco Zero vai receber gravação de DVD do Padre Fábio de Melo e festival de brega - BRENDA ALCÂNTARA/ PCR

Para o Recife Capital do Brega, que também acontece no Marco Zero, a partir das 16h do dia 7, o esquema se repete, inclusive com a interdição das Pontes Maurício de Nassau e Buarque de Macedo. As duas vias ficarão interditadas para veículos e serão exclusivas para pedestres, reabrindo apenas no sábado (8).

A Ponte do Limoeiro seguirá aberta para tráfego geral, e assim como no Carnaval os estacionamentos da Prefeitura, do Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal Regional Federal estarão disponíveis ao público.

E, fechando as festividades pós-carnavalescas, no domingo (9), o Bloco da Ressaca chega para agitar os foliões do bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte, a partir do meio-dia. A concentração ocorre na Rua Vasco da Gama. De lá, o bloco seguirá o percurso pela Avenida Norte, Rua da Harmonia e Estrada do Arraial, encerrando o desfile em frente ao Mercado de Casa Amarela, na Rua Padre Lemos.

Nesse caso, explica a CTTU, os bloqueios serão itinerantes, ou seja, as ruas serão liberadas à medida que o bloco avança. A previsão é de que a dispersão dos foliões aconteça às 15h.