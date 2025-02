Carnaval 2025: interdições de trânsito são ampliadas no Recife e Olinda porque já é Carnaval!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O recomendado é evitar a área central do Recife e os arredores do Sítio Histórico de Olinda porque a circulação de veículos estará ainda mais restrita

A partir desta sexta-feira (27/2), quando o Carnaval 2025 já começou oficialmente no Recife e em Olinda, a circulação de veículos nas duas cidades ficará ainda mais complicada devido às interdições no trânsito. Por isso, o recomendado é evitar a área central da capital pernambucana e os arredores do Sítio Histórico de Olinda.

No Recife, o desfile do Galo da Madrugada, que acontece no Sábado de Zé Pereira (1/3), é o que mais complica o trânsito, com a interdição de dezenas de ruas e a alteração do itinerário de mais de 120 linhas de ônibus.

A circulação já estava complicada desde o sábado (22), com a antecipação do fechamento da Ponte Duarte Coelho, corredor de transporte público no Centro do Recife, para a montagem da alegoria gigante do Galo da Madrugada.

E, a partir das 21h da sexta-feira (28), seguindo até as 20h do sábado (1/3), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai realizar o fechamento das ruas que compõem os bairros de São José e Santo Antônio, onde haverá concentração da agremiação.

Vias como a Rua do Sol, Rua Siqueira Campos, Avenida Guararapes e Rua Imperial serão interditadas. Além disso, a Avenida Sul também será bloqueada no sentido cidade, nas proximidades da Rua General Estilac Leal (antigo pontilhão).



No Viaduto Capitão Temudo, haverá bloqueio das alças que dão acesso à Rua Imperial. Dessa forma, o acesso ao bairro de Afogados será feito pela Avenida Saturnino de Brito, Rua Comandante Antônio Manhães de Mato e Rua General Estilac Leal. Quem vem da Ponte Joaquim Cardoso, próximo ao Imip, não poderá acessar a Rua Imperial e deverá seguir para o bairro de Afogados pela Avenida Beira Rio.

INTERDIÇÕES AINDA MAIS AMPLIADAS PARA O DESFILE DO GALO DA MADRUGADA

Interdição da Ponte Duarte Coelho para montagem do Galo da Madrugada altera percurso de 120 linhas e paradas no Centro do Recife - Thiago Lucas

Já a partir das 4h, também haverá interdição de trânsito na Avenida Cruz Cabugá, no cruzamento com a Avenida Mário Melo, onde os ônibus e demais veículos deverão retornar pela Avenida da Saudade ou seguir pela Rua dos Palmares.

A Rua Princesa Isabel também será bloqueada a partir do cruzamento com a Rua do Hospício, portanto, os condutores vindos da Rua do Príncipe deverão realizar o giro à esquerda para acessar a Avenida Cruz Cabugá no sentido Olinda. Quem estiver na Zona Oeste ou na Zona Sul em direção à Zona Norte deverá utilizar a Avenida Governador Agamenon Magalhães como rota alternativa.

É importante destacar que a Ponte Duarte Coelho será reaberta apenas no domingo pós-Carnaval (9/3), quando toda a estrutura será desmontada.

CONFIRA AS INTERDIÇÕES NAS PONTES DE ACESSO AO CENTRO DO RECIFE

A dica para quem utiliza os ônibus para chegar ao Centro do Recife é a mesma de todos os anos: sempre embarcar no coletivo na volta para casa na mesma parada que desembarcou pela manhã. - Junior Souza/JC Imagem

PONTE PRINCESA ISABEL - A partir do sábado (1), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos. Os ônibus e táxis só poderão acessar a Ponte Princesa Isabel a partir do domingo (2).O trajeto de ônibus e táxis quando liberados seguirão pela Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e Rua do Imperador Dom Pedro II. Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.



PONTE MAURÍCIO DE NASSAU - Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (28), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é às 7h da quarta-feira (5).



PONTE BUARQUE DE MACEDO - Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (28) até as 7h da quarta-feira (5). Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.



PONTE DO LIMOEIRO - Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF). A ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem. Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia.

AS INTERDIÇÕES NO TRÂNSITO DE OLINDA

Como acontece todos os anos, Olinda terá o acesso de veículos controlado pela prefeitura. Serão montados 29 pontos de bloqueio fixos e outros seis móveis. Manilhas de concreto serão usadas para fechar as vias. A interrupção tem início no sábado, 1º/3, a partir da 0h, sendo finalizada na Quarta-feira de Cinzas (5/2), a partir do meio-dia.

De forma geral, os bloqueios são instalados a partir da rodovia PE-15, e das Avenidas Presidente Kennedy e Getúlio Vargas (altura da Praça 12 de Março, ao lado da Sorveteria Bacana).