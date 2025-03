Estado anuncia licitação de R$ 112,7 milhões para recuperação da Estrada de Aldeia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com a governadora em exercício, Priscila Krause, a obra tem orçamento previsto de R$ 112,7 milhões, dentro do programa PE na Estrada

Com a promessa de mais segurança e integração com o meio ambiente, a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, confirmou a publicação, nesta sexta-feira (21), no Diário Oficial do Estado, de licitação para recuperação da PE-027, a Estrada de Aldeia.

"É mais um passo importante da nossa gestão para melhoria da mobilidade na Região Metropolitana do Recife, que já conta com diversas obras do PE na Estrada. Em Aldeia, após muito diálogo, vamos fazer uma obra que respeita o meio ambiente e as características da área", disse Priscila nas redes sociais.

PE NA ESTRADA

De acordo com a governadora em exercício, a obra tem orçamento previsto de R$ 112,7 milhões, dentro do programa PE na Estrada, lançado na gestão Raquel Lyra, com recursos de mais de R$ 5 bilhões.





Saiba como acessar o JC Premium