Chegou a hora do cadastro no Perse. Prazo é de 60 dias

CADASTRO NO PERSE

O novo formato do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) vai receber inscrições pelos próximos 60 dias de quem quiser aderir ao programa, na página da Receita Federal. O deputado Felipe Carreras argumenta que é preciso “correr” com o processo para evitar ficar fora desse novo formado que vai até 2026. “Quem não estiver atento a esse prazo poderá perder o direitos de receber os benefícios do programa”, disse.

PASSO A PASSO

A primeira providência do empresário é verificar se a atividade que ele exerce está classificada no Cnae (Classificação Nacional das Atividades Econômicas). Em seguida, apresentar a documentação e aguardar pela elegibilidade. E torcer!

FOGO DE PALHA!

Relator do projeto que instituiu o Mover (Programa Mobilidade Verde e Inovação), o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) causou uma tarde de reboliços nesta terça-feira (4), quando anunciou a retirada do “jabuti” dessa medida que trata da taxação de 20%, nas compras no exterior de até U$ 50. “Não é o momento ideal. Não é taxar as blusinhas que vai melhorar o país de uma hora para outra”. O governo informa que tem maioria para ressuscitar a criação dessa taxa, mesmo que demore mais alguns dias.

SIRI NA LATA

“Pai” do acordo para reduzir a alíquota para 20% - o governo queria 20% - o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) ficou “surpreso” com a decisão de separar em duas votações. Uma do Mover, a outra da taxação. O que norteou a decisão de Rodrigo Cunha tem um quê de política local em Maceió (AL). Lira quer indicar o vice na chapa com o atual prefeito JHC (PL), mas o prefeito quer Rodrigo Cunha como vice. Se houver votação nominal, os três senadores de Pernambuco - Humberto Costa (PT), Fernando Dueire (MDB) e Teresa Leitão (PT) - votarão a favor da taxação, com a justificativa de que é preciso fortalecer a competitividade do polo de confecção no Agreste.

UM SERTANEJO

O senador Fernando Dueire (MDB-PE) arruma as malas e embarca rumo ao Sertão, com destino a Salgueiro, Parnamirim e Serra Talhada com a missão de fortalecer o MDB, tendo em vista as eleições municipais. “É muito importante o político ir se encontrar com a população, tomar pé da realidade e, claro, contribuir com a formação de chapas”, ressaltou.

‘TOTAL IMPROCEDÊNCIA’

Após a 1ª turma do Supremo Tribunal Federal (STF) acatar denúncia da Procuradoria Geral da República contra o senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) por “calúnia” contra o ministro do STF Gilmar Mendes, o ex-juiz da Lava Jato foi às redes sociais e escreveu que “O recebimento da denúncia não envolve análise do mérito da acusação e no decorrer do processo” e que no decorrer das investigações terá como provar “a sua total improcedência”.

Moro foi denunciado depois que vazou um vídeo em que faz ironia ao ministro Gilmar Mendes, sugerindo comprar um “habeas corpus do Gilmar [Mendes]”. O senador disse que se tratava de uma “piada de festa junina” e que a “brincadeira” ocorreu antes de ser eleito senador.

PENSE NISSO!

Analise esta informação: “fulano faleceu”. Você vai entender, certamente, que o fulano teve um mal, uma doença e morreu. Muito diferente de “fulano foi assassinado”.

O presidente Lula da Silva (PT) não se cansa de ser condescendente com as ações do grupo terrorista Hamas, e mais uma vez, perdeu uma grande oportunidade de agir como um estadista. Lula chamou de “falecimento” o assassinato de um refém brasileiro pelos terroristas do Hamas.

“Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do brasileiro Michel Nisenbaum”, disse o presidente brasileiro diante do colega croata, Zoran Milanovi.

Lula teria de ter dito: “Foi com grande pesar que recebemos a notícia ‘do assassinato’ do brasileiro Michel Nisenbaum”, mas aí não seria Lula.

Pense nisso!