Alexandre de Moraes agiu com o consentimento de colegas

F5

A tecla do sistema operacional Windows foi a mais usada em Brasília, nesta quinta-feira (29): atualização. Todo mundo curioso para ver até aonde vai a queda de braço do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o milionário Elon Reeve Musk, dono da plataforma “X”, o Twitter do passado. Até o fechamento desta edição estava tudo tranquilo, a não ser pela decisão de Moraes de bloquear recursos da Starlink, empresa de internet via satélite.

AQUIESCÊNCIA

Sf [substantivo feminino] que, segundo o “pai dos curiosos”, é “anuência, consentimento.” “Detonaste a vida geral, a comum aquiescência de viver e explorar os rumos de obscuridade”, como disse Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) em “A um Ausente”.

Além do barulho na tecla F5, o que se escutou pelo fumacento Planalto Central foi a informação de que Alexandre de Moraes ouviu alguns dos seus [10] colegas e que teria havido “uma certa concordância” com os métodos do ministro de intimar pelas redes sociais.

INTIME-SE!

Já, já as redes sociais estarão inundadas de tantos pedidos de citação que a profissão de oficial de Justiça em breve cairá em desuso.

CCPP

Ou, simplesmente, Soiúz Soviétskikh Sotsialistítcheskikh Respúblikikh - queria dizer: União Soviética das Socialistas Repúblicas. Em junho de 1958, o Brasil enfrentou a [então] União Soviética. O placar final terminou em 2 x 0 para o Brasil com gols marcados pelo pernambucano Vavá (1934-2002).

Então, os soviéticos entraram em campo com uma camisa vermelha escrita CCPP. Brincalhões, Vavá e Garrincha (1933-1983) pegaram o menino Pelé (1940-2022), contaram algumas histórias sobre comunismo. Pelé ficou assustado, foi aí que Garrincha disse que aquelas iniciais na camisa dos adversários significavam: Camaradas, Cuidado com o Pelé!

PT X PCV

66 anos e dois meses depois, a presidente Nacional do PT, Glesi [Camarada] Hoffmann, espantou os “demónios” que tinham Pelé do comunista e assinou um acordo com Nguyen (Companheiro) Nghia, presidente da Comunicação do Partido Comunista do Vietnã, com base “em princípios universais” como “igualdade, independência e respeito mútuo”.

GOOD MORNING, VIETNAM!

A comunista Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, também esteve com a comitiva vietnamita para discutir tecnologia de semicondutores. A ministra disse que o Brasil vai colaborar com o Vietnã “na transferência de tecnologia, de conhecimento e no intercâmbio de políticas públicas”.

ENERGIA LIMPA

Projeto de iniciativa do senador Fernando Dueire (MDB-PE), visando a criação do sistema nacional de certificação de energia limpa, está para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A iniciativa do senador pernambucano tem por objetivo assegurar o uso de fontes renováveis e garantir transparência e confiabilidade na produção e consumo sustentáveis. Dueire é um dos autores do Marco Regulatório do Hidrogênio Verde. Agora, só falta o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), designar o relator.

PENSE NISSO!

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, me fez lembrar uma aula que fui ministrar em um complexo universitário. Na ocasião, uma das estudantes tinha levado o filho com ela.

- Justo hoje que a babá não está passando bem!”.

- Tudo bem. O Dieguinho [esse nome é fictício, tá?] já parecia impaciente antes mesmo da aula começar.

- Que droga, como é que eu vou suportar essa gente que não sei quem é, falando de um assunto que desconheço e o telefone que minha mãe não quis emprestar, pensou a criança.

Paremiologia! Vamos interpretar os ditados populares que a gente escuta na linguagem coloquial do dia a dia, mas que muitas vezes, também, são usadas em discursos argumentativos, quase oficial.

Nisso o menino se levanta feito um foguete, pega uma cadeira e sai arrastando pela sala. A mãe tenta apaziguar os ânimos, os colegas de aula aquiescem que o barulho é perturbador.

Moraes está feito o Dieguinho. Causando o maior estresse, pintando o caneco. Mais um tema para a sala de aula. Pintar o caneco para minha vó, Joana Francisca da Conceição, significava quando alguém era muito “endiabrado”.

Pense nisso!