Presidente Lula vai ao 7 de Setembro com o time desfalcado

O governo do presidente Lula - mesmo que com um considerável "delay" - mandou um recado que não suportará assédio sexual na equipe. Já a corrupção...

BILHETE AZUL

Na reunião que sacramentou a demissão do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, o presidente Lula da Silva (PT) foi incisivo com o auxiliar demonstrando insatisfação com o fato de “Silvinho” ter usado a estrutura do gabinete ministerial para aprontar a defesa, e divulgar notas, dizendo que não cometeu assédio sexual. O ministro publicou duas notas na página dos Direitos Humanos, negando as acusações e fazendo duras denúncias contra a organização internacional Me Too, responsável pelas primeiras investigações.

VAIAS EM CURITIBA

Leio na imprensa esportiva que na noite da sexta-feira (6), o presidente Lula foi vaiado durante o jogo insosso da seleção brasileira 1 x 0 contra o Equador. Sobraram aplausos para o time de Dorival Júnior. Vai entender!

NEM UMA…

Apontada como sendo uma das vítimas de Silvio Almeida, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, não compareceu ao desfile do 7 de Setembro, em Brasília. A assessoria confidenciou que ela “não tinha a menor condição [de ir à Esplanada dos Ministérios]”.

…NEM OUTRA

Já a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, estava em viagem “oficial” ao Catar. Ela foi convidada pela xeique, Mozha bin Nasser al-Missned, para participar de evento que celebra, no Oriente Médio, o Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques. “Por sua inegável voz ativa em relação ao conflito na Faixa de Gaza.

Ao publicar uma foto nas redes sociais, beijando a testa da ministra, a esposa do presidente se valeu de uma mensagem subliminar para dizer que entre Silvio Almeida e Anielle Franco ela estava do lado da amiga.

JÁ O JUSCELINO…

Ao demitir Silvio Almeida, Lula tomou partido: entre o combate à corrupção e o suposto assédio, e mantém o ministro Juscelino Filho nas Comunicações. Sobre o primeiro nem deixou que apresentasse a defesa. Juscelino, ao contrário, está no cargo mesmo tendo sido indiciado pela Polícia Federal por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção.

PENSE NISSO!

Vindo a se confirmar as denúncias de que o ex-ministro Silvio Almeida teria, mesmo, passado a mão nas coxas da colega, chega-se a um importante e intrigante constatação: a agressão não tem viés político. Em outras palavras não são apenas as pessoas dessa ou daquela corrente ideológica.

Da mesma forma sabendo-se que a Polícia Federal já tinha informações das importunações de Silvinho [como às vezes Lula o tratava], ainda é importante questionar: a ministra Anielle Franco não deu um pinote na hora do assédio ou não tornou público o constrangimento para não enfraquecer as políticas do governo em defesa das mulheres?

Uma agressão dessa magnitude, seja ela cometida por uma pessoa negra ou branca, de esquerda ou um “direitoso”, tem que ser denunciada imediatamente até para que a punibilidade seja, da mesma forma, pedagógica.

Havendo, denuncia!



Pense nisso!