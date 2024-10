Bolsonaro comemora expulsão de deputado traidor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

LULA ‘FLOPA’ E POUCO AJUDA A BOULOS

O presidente Lula da Silva (PT) e seu pupilo, Guilherme Boulos (Psol), já mostraram que juntos ou separados têm pouco “futuro” nas redes sociais. “Também, quem é que em sã consciência decide votar num candidato cujo padrinho tem como proposta principal um pedido para que o afilhado cuide da dona de casa porque 'é a mulher que sabe das coisas que tem dentro da geladeira'”? questiona um líder político. Resultado: a audiência da live de Lula com Boulos não decolou.

X-9

Expulso do PL, por recomendação direta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado Júnior Mauro (Ceará) disse, nas redes sociais, que não entende “a motivação do partido que em outras cidades fez alianças com o PT”. A expulsão do deputado federal Júnior Mauro se deu logo após ele participar em Fortaleza (CE) de uma carreata do candidato Evandro Leitão (PT) que disputa o segundo turno contra o deputado federal André Fernandes (PL).

'IMBECILIDADE É POUCO'

Em um grupo de WhatsApp, Bolsonaro, que tinha pedido - e conseguiu - a cabeça de Junior Mauro, disse cobras e lagartos dos comentários do deputado, dizendo que “ele é um imbecil. Não sabe a diferença de uma aliança com o que está acontecendo em Fortaleza”. Segundo Bolsonaro, “Lá, nós vamos pro pau e quem não estiver com a gente está fora”, insistiu.



CAINDO FORA

- Sair do grupo [Deseja sair do grupo?] foi a primeira mensagem que apareceu no WhatsApp do deputado Otoni de Paula (MDB-RJ).

- Confirma? Clicou Otoni. "Sim". O deputado, que durante a semana orou pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, disse a um interlocutor que estava deixando o grupo de oposição “por causas das críticas sem cabimento.”

NEM SÓ DE POLÍTICA VIVE BRASÍLIA

Siba Veloso, esse rabequeiro “cabra da molesta”, não para. Agora, está se embrenhando pelo Cerrado brasileiro com uma estética “rítmica, poética e musical” acentuando a pitada pela cultura popular pernambucana, “com sua versão elétrica e formação reduzida de teclado, bateria, percussão, guitarra e voz”. Depois de Uberaba (MG), Goiânia (GO), o fundador da banda Mestre Abrósio desembarca em Brasília para um show neste domingo (20), imperdível, afinal, “pra traz só fica o que for pra esquecer”, como ele diz em sua música AZDA.

CANDIDATURAS ESQUENTAM CLIMA NA AMUPE

O presidente da Amupe (Associação Municipalista de Pernambuco), Marcelo Gouveia (PSD), atual prefeito de Paudalho, diz que “é antecipar um processo sem necessidade”, falar, agora, das eleições da associação, marcadas para janeiro de 2025.

“Primeiro é importante ressaltar que uma candidatura dessa natureza tem que ser muito discutida. Não é assim, com atropelos. Tem tempo. Minha prioridade é reunir os prefeitos [em 20 de novembro] para discutir a próxima gestão”, antecipou.

Em entrevista ao videocast “Cena Política”, do Sistema Jornal do Commercio, o prefeito eleito de Aliança, Pedro Freitas (PP), disse que “o momento é oportuno”. Segundo ele, “a Amupe precisa ser uma entidade mais preocupada com os pequenos municípios onde há uma grande dificuldade de elaborar projetos do que, mesmo, esse glamour que cargos como esse nos sugerem”, afirmou ao lançar sua candidatura.

PENSE NISSO!

Essa queda de braço do governo federal com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) fez o Palácio do Planalto tirar das gavetas projetos ora tratando da mudança na composição das autarquias ora sugerindo a criação de uma superestrutura para fiscalizar “todas as agências”.

A coluna teve acesso a uma minuta de um projeto de lei (PL) criando um órgão regulador para fiscalizar as agências. O segundo artigo do PL faz coincidir o mandato dos diretores com o do presidente da República.

Lula tem dito que um dos problemas da Aneel é o fato de seus dirigentes terem sido nomeados pelo governo anterior.

É que para o petista, se não for ele que fez é melhor ser refeito.



Pense nisso!